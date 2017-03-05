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    НАБУ: сотрудники бюро и САП останутся в суде до окончания ареста Насирова

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (86)

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    Согласно информации Национального антикоррупционного бюро, суд обязан обеспечить наличие дежурного судьи, который может заслушать дело в случае заявления об отводе служителя Фемиды.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом. Об этом сообщают в пресс-службе бюро.

    Суд по избранию меры пресечения для Романа Насирова
    Канал "Радіо Свобода онлайн" на Youtube
    Избрание меры пресечения для Насирова

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    "Детективы НАБУ и прокуроры САП будут оставаться в суде или до возобновления рассмотрения дела и удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения, или до завершения срока содержания под стражей, который истекает сегодня в 23:00", — сообщают в пресс-службе Антикоррупционного бюро. При этом отмечается, что ни НАБУ, ни САП не получили официального уведомления о переносе рассмотрения дела и дата и время проведения нового заседания им неизвестна.

    Также в сообщении НАБУ отмечается, что суд обязан обеспечить наличие дежурного судьи, который может заслушать дело в случае заявления об отводе служителя Фемиды. "Соломенский районный суд Киева до сих пор не обеспечил это условие", — отмечается в заявлении. 

    При этом правоохранители отмечают, что решение об определении дежурного судьи принимается приказом о дежурстве, которое глава суда подписывает каждые выходные.

    Ранее сообщалось, что активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, чтобы предотвратить вывоз из помещения суда отстраненного от должности председателя фискальной службы Романа Насирова.

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