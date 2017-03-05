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    Насирова должны освободить через час - адвокат

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (90)

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    По словам адвоката Насирова, задержанного главу ГФС будут выводить через двор Соломенского районного суда через час, и журналисты смогут с ним пообщаться.
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. По данным адвоката Насирова, главу ГФС должны освободить через час, вход в здание суда продолжают блокировать активисты, сообщает "Радио Свобода".

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    Кроме того, адвокат Насирова говорит, что его будут выводить через двор суда, и журналисты смогут с ним пообщаться.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

    Напомним, под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову.

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