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    Под Соломенским судом сотни людей требуют продолжить суд над Насировым

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (86)

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    Один из участников митинга под Соломенским судом заявил, что "мы пришли сюда послать месседж властьимущим, что если есть подозрение - должен быть проведен суд".
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову. Об этом передает "Страна".

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    Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе также участвует в акции протеста.

    "Мы уже два года говорим, что Насирова надо посадить. Но они не могут допустить, чтобы человек, который может много сказать о Петре Порошенко, сел в тюрьму. Этот подонок, который не может даже по-мужски прийти в суд", — отметил Сакварелидзе.

    Как рассказал один из участников митинга Сергей, "мы пришли сюда послать месседж властьимущим, что если есть подозрение — должен быть проведен суд".

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

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