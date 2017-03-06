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    Интервью Насирова из заблокированного здания суда

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (97)

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    Глава ГФС Роман Насиров заявил, что не собирается покидать страну и намерен отстаивать свои интересы в суде. Также отстраненный глава ГФС уверяет, что не собирается покидать страну.
    Канал LB.ua на Youtube

    "У меня не было такого желания, не было такого плана (покидать страну — Ред.)", — сказал Насиров. Глава ГФС в интервью изданию LB.ua сообщил, что хочет присутствовать на сегодняшнем заседании суда и отстаивать свои интересы.

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    "Больше всего я бы хотел, чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставила меня обратно, в стационар больницы, откуда они меня забрали; чтобы они, если хотят, обеспечили охрану и, скажем так, присмотр за мной – если они переживают, что я в таком состоянии хочу куда-то пропасть", — добавил Насиров.

    Также глава ГФС считает поведение детективов Антикоррупционого бюро, больше "каким-то пиарным действием, чем действительным способом разобраться в происходящем".

    Комментируя свое обвинение Насиров сообщил, что предоставленные рассроченные платежи "являются на сто процентов законными согласно Налогового кодекса и других нормативных актов, которые его регулируют". По его словам, они никак не могут являться причиной или частью уголовного дела.

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