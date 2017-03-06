Интервью Насирова из заблокированного здания суда

"У меня не было такого желания, не было такого плана (покидать страну — Ред.)", — сказал Насиров. Глава ГФС в интервью изданию LB.ua сообщил, что хочет присутствовать на сегодняшнем заседании суда и отстаивать свои интересы.

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"Больше всего я бы хотел, чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставила меня обратно, в стационар больницы, откуда они меня забрали; чтобы они, если хотят, обеспечили охрану и, скажем так, присмотр за мной – если они переживают, что я в таком состоянии хочу куда-то пропасть", — добавил Насиров.

Также глава ГФС считает поведение детективов Антикоррупционого бюро, больше "каким-то пиарным действием, чем действительным способом разобраться в происходящем".

Комментируя свое обвинение Насиров сообщил, что предоставленные рассроченные платежи "являются на сто процентов законными согласно Налогового кодекса и других нормативных актов, которые его регулируют". По его словам, они никак не могут являться причиной или частью уголовного дела.