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    Киев

    Насиров останется на ночь в суде - адвокат

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (97)

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    По словам адвоката Насирова Александра Лысака, глава ГФС не выходит к общественности пообщаться, потому что его позиция и заявление не согласованы с САП и НАБУ, представители которых ночью не приехали в суд.
    Роман Насиров в зале суда
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров до утра останется в суде. По словам его адвоката Александра Лысака, дальнейшее судебное заседание должно состояться в помещении Соломенского райсуда в Киеве, передает ТСН.

    Интервью Насирова из заблокированного здания суда. Видео
    Канал LB.ua на Youtube
    Интервью Насирова из заблокированного здания суда

    Смотрите также: Митинг под судом в Киеве: сотни людей требуют продолжить суд над Насировым

    Большинство адвокатов Насирова вышли из помещения суда под крики активистов "Позор!". Рядом с Насировим остались несколько адвокатов, врачи, народные депутаты и др. Лысак пояснил, что Насиров не выходит к общественности пообщаться, потому что его позиция и заявление не согласованы с САП и НАБУ, представители которых ночью не приехали в суд. Его адвокат также заявил, что никакой охраны рядом с Насировим нет.

    Ранее Насиров заявил, что не собирается покидать страну и намерен отстаивать свои интересы в суде.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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