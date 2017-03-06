Дело Насирова: под судом в Киеве собираются протестующие

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Возле Соломенского районного суда в Киеве, где в понедельник запланировано заседание по избранию меры пресечения отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову, собираются протестующие.

Накануне под Соломенским судом также проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

"Народ снова начинает собираться, ждут его уже с вещами для СИЗО", — сообщается в Twitter "Автомайдана".

Ну що ж, як ми і обіцяли — #Насіров не пройшов. ✊😎 Народ знову починає збиратися, чекають на нього вже з речами для СІЗО. Доброго ранку. 😉✌️ pic.twitter.com/XzHlpP0RxE — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) 6 марта 2017 г.

Протестующие требуют, чтобы Насиров, подозреваемый в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн, не смог избежать наказания и был заключен под стражу.

Заседание запланировано на 9.30.

"Если верить адвокатам, подозреваемый и защита согласны, чтобы заседания суда (и по отводу судьи и по избранию меры пресечения) проходили в здании Соломенского суда по адресу Вознесенский спуск, 10 (бывшее здание Шевченковского суда)", — ранее сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в своем Facebook.

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Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом. Адвокат Насирова Александр Лысак также сообщал, что его подзащитный останется в суде до утра понедельника.