Хроника 5 марта: конец блокады в Конотопе, осада суда над Насировым, Авдеевка без света

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 5 марта, суд так и не смог избрать меру пресечения отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову и закончился блокировкой здания. Авдеевка накануне снова осталась без света и воды, а персонал Донецкой фильтровальной станции был эвакуирован. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Блокада ж/д путей в Конотопе

Из-за отказа "Укрзализныци" предоставить документы на поезда из России и неподконтрольных территорий, участники торговой блокады Донбасса продолжили акцию протеста в Конотопе. Однако очень скоро она была снята. Железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в городе Конотоп.

Читайте также: "Соловьи" на редутах: от блокады до гражданской войны один шаг

Эвакуация персонала Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела. Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена, персонал эвакуирован, сообщил РИА Новости представитель предприятия "Вода Донбасса". К тому же из-за обстрелов Авдеевка осталась без света, сообщили в пресс-центре штаба АТО. "Только Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом, вода в дома пока подается", — сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В Украине намерены закрыть более 20 антиукраинских сайтов

Министерство информационной политики передаст для анализа экспертному совету и Службе безопасности Украины перечень сайтов с антиукраинским контентом, чтобы в дальнейшем иметь возможность их закрыть. Об этом заявил министр информполитики Юрий Стець. По словам министра, задача Министерства информационной политики — отследить и проанализировать онлайн-издания, которые работают на подрыв суверенитета Украины. А после этого "исключительно в правовом поле закрыть эти ресурсы".

Суд над Насировым

В воскресенье, 5 марта, суд так и не смог избрать меру пресечения отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову. Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Александру Бобровнику якобы из-за его предвзятости, после чего активисты Автомайдана заблокировали выезд из здания суда. Позже возле суда собрались сотни активистов, чтобы воспрепятствовать вывозу Насирова из помещения. Всю ночь он находился в помещении суда в сопровождении охранников и адвокатов и дал интервью, в которм заверил, что не собирается покидать страну и готов сотрудничать со следствием.

Факельное шествие "Национального корпуса" в честь Романа Шухевича во Львове

В честь генерала УПА Романа Шухевича во Львове состоялась факельное шествие "Помни героев". В мероприятии приняло участие около двух тысяч человек с символикой "Национального корпуса". В Львове от памятника Тарасу Шевченко участники с факелами в руках прошли к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на улице Степана Бандеры. Там минутой молчания почтили всех героев, которые отдали жизнь за Украину.

Марушевскую обвиняют в нанесении ущерба Украине почти на 7 млн грн

Бывшую главу Одесской таможни Юлию Марушевскую обвинили в нанесении ущерба государству на сумму 6,92 миллиона гривен. Об этом Марушевская написала на своей странице в Facebook. Речь идет о двух документах: поручение, которое предусматривает оформление по цене в контракте товаров из 37 стран, и поручение по крупным налогоплательщикам. Ранее экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире. Канал XXVII на Youtube Появилось видео падения самолета на турецко-сирийской границе

Читайте также: Украина и Польша: будем дружить бандерами?

Падение самолета на турецко-сирийской границе

На турецко-сирийской границе разбился самолет ВВС Сирии. Турецкие спасатели сообщили, что уже нашли пилота упавшего самолета, он был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован. Ранее члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Пилот самолета ВВС Сирии, который разбился на границе с Турцией, заявил, что его сбили.

Международный день детского телевидения и радиовещания — один из самых светлых и добрых праздников — отмечается в первое воскресенье марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они "настраиваются на детскую волну", транслируя качественные программы для детей и о детях.