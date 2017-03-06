В Украине намерены закрыть более 20 антиукраинских сайтов

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики передаст для анализа экспертному совету и Службе безопасности Украины перечень сайтов с антиукраинским контентом, чтобы в дальнейшем иметь возможность их закрыть. Об этом заявил министр информполитики Юрий Стець в эфире одного из телеканалов, пишет "Укринформ".

"Уже ведется работа по мониторингу информационных сайтов. За две недели заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, который отвечает собственно за информационную безопасность, должен подать перечень этих сайтов. Анализ соответствующих сайтов сделает как СБУ, так и экспертный совет при МИП, куда входит большое количество представителей гражданского общества, медиаюристов, медиаэкспертов и журналистов", — отметил Стець.

По словам министра, задача Министерства информационной политики — отследить и проанализировать онлайн-издания, которые работают на подрыв суверенитета Украины. А после этого "исключительно в правовом поле закрыть эти ресурсы".

Стець добавил, что через две недели на рассмотрение СБУ и экспертного совета подадут перечень из примерно 20 сайтов с антиукраинским контентом. При этом министр подчеркнул, что для медиа, которые занимаются своим делом профессионально, никаких рисков нет.

"Для медиа, которые действительно занимаются своей работой — именно журналистикой — никаких рисков нет, поскольку я никогда не был цензором и никогда им не стану. Что же касается информационных ресурсов, которые работают в интернете и созданы только для того, чтобы подрывать суверенитет Украины, то они будут закрыты. Я в этом убежден. И время уже давно для этого пришло", — сказал Стець.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации. Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.