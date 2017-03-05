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    Экономика

    Марушевскую обвиняют в нанесении ущерба Украине почти на 7 млн грн

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    Согласно информации, государству нанесен ущерб в сумме 6,92 млн гривен за "сомнительные поручения", которые предусматривали оформление товаров по цене, указанной в контракте.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Юлия Марушевская/Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывшую главу Одесской таможни Юлию Марушевскую обвинили в нанесении ущерба государству на сумму 6,92 миллиона гривен. Об этом Марушевская написала на своей странице в Facebook.

    Юлия Марушевская
    timer-odessa.net
    Юрист о давлении на телеканал "1+1" и обвинении Марушевской

    "Это одно из постановлений Печерского суда, по которым проводились обыски. Подобное и в тех, кто приходил под дверь моей квартиры. Основание – вроде как нанесенный ущерб государству в сумме 6,92 млн гривен за "сомнительные поручения", которые предусматривали оформление товаров по цене, указанной в контракте", — написала она.

    Речь идет о двух документах: поручение, которое предусматривает оформление по цене в контракте товаров из 37 стран, и поручение по крупным налогоплательщикам.

    "Это те поручения, которые забрали у таможенников возможность решать по своему усмотрению, сколько стоит ваш товар, и таким образом значительно ограничили поле для вымогательства взяток. И да, эти поручения уже были признаны судом правомерными", — напоминает она.

    По словам Марушевской, эти поручения получили одобрение и поддержку бизнеса и экспертной среды.

    "И только после того, как мы ушли из таможни, очень "оперативные" прокуратура и СБУ усмотрели в этом преступные действия и вред государству. Не в миллиардных схемных потоках преступных кланов, которые управляют нашей страной! Де юре, нас обвиняют в попытке провести реальные изменения. Де факто — дело является попыткой дискредитации в глазах общества нашей работы, которая возмутила коррупционную систему", — написала она.

    Ранее экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире.

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