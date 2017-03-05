Марушевскую обвиняют в нанесении ущерба Украине почти на 7 млн грн

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывшую главу Одесской таможни Юлию Марушевскую обвинили в нанесении ущерба государству на сумму 6,92 миллиона гривен. Об этом Марушевская написала на своей странице в Facebook.

"Это одно из постановлений Печерского суда, по которым проводились обыски. Подобное и в тех, кто приходил под дверь моей квартиры. Основание – вроде как нанесенный ущерб государству в сумме 6,92 млн гривен за "сомнительные поручения", которые предусматривали оформление товаров по цене, указанной в контракте", — написала она.

Речь идет о двух документах: поручение, которое предусматривает оформление по цене в контракте товаров из 37 стран, и поручение по крупным налогоплательщикам.

"Это те поручения, которые забрали у таможенников возможность решать по своему усмотрению, сколько стоит ваш товар, и таким образом значительно ограничили поле для вымогательства взяток. И да, эти поручения уже были признаны судом правомерными", — напоминает она.

По словам Марушевской, эти поручения получили одобрение и поддержку бизнеса и экспертной среды.

"И только после того, как мы ушли из таможни, очень "оперативные" прокуратура и СБУ усмотрели в этом преступные действия и вред государству. Не в миллиардных схемных потоках преступных кланов, которые управляют нашей страной! Де юре, нас обвиняют в попытке провести реальные изменения. Де факто — дело является попыткой дискредитации в глазах общества нашей работы, которая возмутила коррупционную систему", — написала она.

Ранее экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире.