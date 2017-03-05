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    Пилот ВВС Сирии заявил, что упавший на границе с Турцией самолет сбили - СМИ

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    Как сообщается, пилот вылетел с базы в районе сирийской Латакии с целью нанести удар по объектам боевиков в районе сирийского Идлиба. Во время выполнения задания он был сбит. Кто именно сбил самолет, не уточняется.
    Истребитель
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Пилот самолета ВВС Сирии, который разбился на границе с Турцией, заявил, что его сбили. Об этом сообщает в воскресенье газета Aksam.

    Самолет упал на турецко-сирийской границе
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    Появилось видео падения самолета на турецко-сирийской границе

    Ранее в воскресенье турецкие СМИ сообщили, что найденный спасателями пилот, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу Хатая.

    Согласно показаниям пилота, которые он дал в больнице города Хатай, он вылетел с базы в районе сирийской Латакии с целью нанести удар по объектам боевиков в районе сирийского Идлиба. Во время выполнения задания он был сбит. Кто именно сбил самолет, не уточняется.

    Издание сообщает имя пилота — это 56-летний полковник Мехмет Суфхан. Во время катапультирования он получил несколько переломов и травмы мягких тканей лица. Угрозы его жизни нет.

    Накануне члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции.

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Местные власти сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.

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