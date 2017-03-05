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    ООН: 65 тыс людей бежали из домов из-за боев на севере Сирии

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    ООН сообщает о 40 тысячах перемещенных лиц из города Эль-Баб и близлежащего поселения Тадеф, а также 26 тысячах человек из населенных пунктов к востоку от Эль-Баба.
    Сирийская беженка пересекает границу с детьми в провинции Шанлыурфа, Турция
    REUTERS Umit Bektas

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. ООН сообщает о более 65 тысячах перемещенных лиц из-за недавних боев с участием вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС России против боевиков террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, передает агентство Франс Пресс.

    Музеи в освобожденной Пальмире
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сирийская Пальмира снова освобождена от ИГ, часть древних памятников цела

    "Эта цифра включает в себя около 40 тысяч перемещенных лиц из города Эль-Баб и близлежащего поселения Тадеф, а также 26 тысяч человек из населенных пунктов к востоку от Эль-Баба", — приводит агентство заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    Сирийская армия и союзные ей силы 11 февраля уничтожили крупнейший форпост ИГ к востоку от Эль-Баба и вернули контроль над поселением Тадеф и окрестными деревнями.

    Также напомним, 1 марта подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира.

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