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    Сирийский самолет пропал на границе с Турцией во время разведки - СМИ

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    Как сообщил военный источник, потеряна связь с военным самолетом, выполнявшим разведывательную операцию рядом с границей с Турцией. Идут поиски пилота.
    Самолет.
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Военные Сирии сообщили, что связь с проводящим разведку самолетом ВВС страны на границе с Турцией была потеряна. Ведутся поиски пилота. Об этом сообщает государственное информагентство SANA.

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    Ранее члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. "Потеряна связь с военным самолетом, выполнявшим разведывательную операцию рядом с границей с Турцией. Идут поиски пилота", — сообщает агентство со ссылкой на военный источник.

    СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета, но пилота на борту не было.

    Комментариями сирийских военных или властей по данному вопросу РИА Новости пока не располагает.

    Ранее сообщалось, что подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира.

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