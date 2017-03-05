По факту блокирования ж/д сообщения в Конотопе открыто уголовное дело - НПУ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в городе Конотоп. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

"Сегодня народные депутаты Украины, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода по проспекту Мира, 38 в Конотопе, остановили два украинских грузовых состава. Один – на четыре минуты, второй – более чем на час. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.