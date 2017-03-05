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    Общество

    По факту блокирования ж/д сообщения в Конотопе открыто уголовное дело - НПУ

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (666)

    (обновлено: )6610
    Как сообщается, народные депутаты Украины вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в Конотопе и остановили два украинских грузовых состава.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в городе Конотоп. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

    "Сегодня народные депутаты Украины, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода по проспекту Мира, 38 в Конотопе, остановили два украинских грузовых состава. Один – на четыре минуты, второй – более чем на час. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

    Ранее сообщалось, что блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

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