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    Блокада железной дороги в Конотопе снята - "Укрзализныця"

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (665)

    (обновлено: )89408
    Железнодорожники раз в месяц будут предоставлять нардепам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно. Как заявили участники блокады, акция по блокированию была предупредительной.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
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    "Участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокады", — сообщают железнодорожники. 

    Как сообщают в пресс-службе государственной компании, железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

    Также отмечается, что блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, а в результате согласованных действий удалось избежать существенных сбоев в графике движение поездов. 

    В штабе блокады отмечают, что акция по блокированию была предупредительной и продолжалась до 17:00. В дальнейшем редут в Конотопе будет работать в режиме наблюдения. "Сеть редутов на украинско-российской границе будет расширяться", — заявляют в штабе блокады на странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что из-за отказа Укрзализныци предоставить документы на поезда из России и неподконтрольных территорий, участники торговой блокады в Донбассе продолжат акцию протеста в Конотопе.

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