Блокада железной дороги в Конотопе снята - "Укрзализныця"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

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"Участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокады", — сообщают железнодорожники.

Как сообщают в пресс-службе государственной компании, железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

Также отмечается, что блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, а в результате согласованных действий удалось избежать существенных сбоев в графике движение поездов.

В штабе блокады отмечают, что акция по блокированию была предупредительной и продолжалась до 17:00. В дальнейшем редут в Конотопе будет работать в режиме наблюдения. "Сеть редутов на украинско-российской границе будет расширяться", — заявляют в штабе блокады на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что из-за отказа Укрзализныци предоставить документы на поезда из России и неподконтрольных территорий, участники торговой блокады в Донбассе продолжат акцию протеста в Конотопе.