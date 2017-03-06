Насиров заявил, что у него не было планов покидать страну

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Глава ГФС Роман Насиров заявил, что не собирается покидать страну и намерен отстаивать свои интересы в суде. Насиров в интервью изданию LB.ua сообщил, что хочет присутствовать на сегодняшнем заседании суда и отстаивать свои интересы.

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Также отстраненный глава ГФС уверяет, что не собирается покидать страну. "У меня не было такого желания, не было такого плана (покидать страну — Ред.)", — сказал он.

"Больше всего я бы хотел, чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставила меня обратно, в стационар больницы, откуда они меня забрали; чтобы они, если хотят, обеспечили охрану и, скажем так, присмотр за мной – если они переживают, что я в таком состоянии хочу куда-то пропасть", — добавил Насиров.

Также глава ГФС считает поведение детективов Антикоррупционого бюро, больше "каким-то пиарным действием, чем действительным способом разобраться в происходящем".

Комментируя свое обвинение Насиров сообщил, что предоставленные рассроченные платежи "являются на сто процентов законными согласно Налогового кодекса и других нормативных актов, которые его регулируют". По его словам, они никак не могут являться причиной или частью уголовного дела.

Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.