Злая неделя: подозрение Насирову, взрыв на шахте, "национализация" в ЛДНР

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Подозрение Насирову

В четверг, 2 марта, НАБУ в больнице "Феофания" вручило подозрение главе Госфискальной службы Роману Насирову в рамках расследования "газового дела". После этого его увезли в реанимацию. По словам врачей, у Насирова случился инфаркт. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

Смотрите также: Роман Насиров. Интересные факты из жизни

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Насирова хотят сменить на другого кандидата, и его преследование с помощью НАБУ — это всего лишь борьба за "кормушку". "Сейчас, как я понимаю, есть конфликт между людьми возле президента, кто будет "доить" налоговую. По ряду обстоятельств получилась такая ситуация, что Насирова хотят снять и поставить другого, такого же ворюгу и хапугу, который будет брать взятки", — заявил эксперт.

"Национализация" в ЛДНР

По истечению ультиматума по блокаде, в среду, 1 марта, ополченцы заявили о переводе несколько десятков предприятий Донбасса под свое управление. Теперь, по словам руководителей "республик", данные предприятия должны платить налоги им.

Смотрите также: Потери Украины от "национализации" предприятий в ЛНР и ДНР

" Будут разорваны технологические цепочки — прежде всего "уголь – кокс – металл": предприятиям придется искать замену звеньям, оставшимся по ту сторону линии разграничения. Это приведет к падению экспорта металла, который приносит Украине значительную валютную выручку. Что неизбежно скажется на внешнеторговом балансе…Но едва ли не самым сильным ударом для государства станет прекращение налоговых отчислений от "национализированных" предприятий", — пишет о последствиях "национализации" Александр Белокобыльский.

Читайте также: Украина в жестком кризисе, без перспектив. Эксперты подвели итоги недели

Меморандум с МВФ

Украина подписала обновленный меморандум с МВФ, сообщил в среду, 1 марта, Reuters со ссылкой на источники в Нацбанке. Сообщается, что Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард.

"Любой новый меморандум с МВФ может быть спусковым крючком если не для начала социальных протестов, в которых я сомневаюсь, то, как минимум, для усиления политического противостояния, для пиара оппозиционных политических структур…И если в этот социальный котел, бурлящий, кипящий еще подбросить меморандум с МВФ… А там, по предварительным утечкам, может быть и повышение пенсионного возраста, и повышение пенсионного стажа, и продажа земли сельскохозяйственного назначения, и сокращение бюджетников, сокращение количества госслужащих, и ограничение роста зарплат и пенсий. То есть, там много абсолютно антисоциальных вещей, которые в обществе вызовут агрессивную реакцию. И мне кажется, власть боится этого", – прогнозирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Продолжающаяся блокада и штурм редута

Во вторник, 28 февраля, в последний день до истечения ультиматума ополченцев, участники блокады заявили о штурме редута на Донбассе. Нацполиция сообщила, что в результате попытки разогнать организаторов торговой блокады под Торецком в Донецкой области пострадали три человека, были задержаны 37.

Читайте также: Разгона не будет: почему власть терпит блокаду Донбасса

"Главные проблемы из-за блокады возникают у предприятий Ахметова. Да, отношения между "олигархом №1" и "олигарх-президентом" в последнее время складываются, вроде бы, нормально. Но, вполне вероятно, мы чего-то не знаем. Вариантов тут много. Например: — давление на Ахметова оказывается по заказу Коломойского, а президент просто наблюдает со стороны за процессом. Ибо ослабевают в результате оба; — Ахметову просто передали на содержание "Самопомич" и/или конкретную группу "блокираторов". Зачем нужны "спецэффекты" сказать сложно. Может, Ринат Леонидович попытался уклониться от навязываемой ему чести; — Порошенко действительно хочет "отжать" у Ахметова какие-то объекты", — пишет обозреватель Василий Стоякин.

"Черный список" сайтов

Министр информационной политики Юрий Стець в четверг, 2 марта, поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны. Председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский считает, что эффективного технического решения для закрытия сайтов не существует — это видно на примере РФ и Китая. "Зачем делать эти заявления — я, честно говоря, не знаю. Потому что когда их делает неизвестно кто — это ладно. Но когда их делает целое Министерство информационной политики — по-моему, это просто странный пиар. Лишний повод рассказать, что в Украине — хунта, нет свободы слова", — отмечает эксперт.

Взрыв на шахте под Львовом

В четверг, 2 марта, произошла авария на шахте "Степная" во Львовской области. По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. По последним данным, число госпитализированных горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине объявили траур по погибшим. По факту гибели шахтеров начато уголовное производство.

Смотрите также: Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии

"Хотите — усиливайте контроль, но шахты, в том числе и государственные, без государственных дотаций не выживут, то есть себестоимость добычи достаточно высокая, изношенность оборудования присутствует, а проблемы с обеспечением техники безопасности, с финансированием для обеспечения безопасности для шахтеров присутствуют. Давайте с этим что-то делать, а потом выясняется, что давайте теперь выплатим компенсацию семьям погибших. Но человека ты уже не вернешь, а те же деньги можно было направить на то, чтобы эти люди остались живы. Вот в чем цинизм ситуации", — заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Обвал моста в Киеве

В Киеве в понедельник, 27 февраля, произошло обрушение части Шулявского моста (путепровода). "Обрушение самой консоли произошло из-за корозии бетонного покрытия Шулявского путепровода… состояние самой конструкции в порядке, несущие конструкции в порядке, есть только вопросы к бетонному покрытию этого моста — оно слишком старое. Кличко, делая свое заявление, сказал, что в целом в Киеве все конструкции не ремонтировались в течение десятилетий, так же в течение десятилетий капитально не вкладывались деньги в эти конструкции, мэр пообещал, что в ближайшие полтора-два года Шулявский путепровод будет отремонтировано и отреконструировано, как это обещано было ранее городскими властями. И как минимум на это нужно будет тратить из городского бюджета полтора миллиарда гривен", — рассказал спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.

Подорожание света

С 1 марта в Украине вновь выросли тарифы на электроэнергию. Теперь те, кто использует в месяц до 100 киловатт, будут платить 90 копеек, более расточительным украинцам придется раскошелиться уже по другому тарифу — 1,68 гривен за киловатт. "Корень всего происходящего находится в тех документах, которые имплементировала украинская власть, и к которым все общество якобы стремилось, начиная с 2013 года и до 2013-го года. Это тот процесс, который называется евроинтеграцией. Если внимательно изучить Соглашение об ассоциации, этот достаточно объемный документ, из которого потом перекочевали в различного рода нормативные документы (в коалиционные соглашения, программы Кабинета министров) нормы, то там прямо написано, что тарифы на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги должны быть рыночными", – напомнил эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

Гонтарева намекнула об уходе

В четверг, 2 марта, глава Нацбанка Валерия Гонтарева не исключила свой уход с поста после подписания меморандума с МВФ. На вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, Гонтарева ответила: "Да, возможно".

Как пишет Наталья Печорина, ссылаясь на представителя рынка финансовых услуг на условиях анонимности, у Гонтаревой периодически возникало желание покинуть пост, и связано оно, с недостаточной, по ее мнению, помощью со стороны правоохранительных органов в борьбе с нерадивыми банкирами и другими инициативами НБУ. "Гонтарева свой максимальный негатив, в принципе получила, и теперь могла бы пожинать плоды стабилизации…Но на прошлой неделе она была с визитом в Вашингтоне, и мы видим, что он не дал результата с точки зрения получения транша МВФ. Туда должен был ехать министр финансов Украины, но по состоянию на пятницу, он не уехал. Дальше идет политика — мы слышали новые расклады по переформатированию власти. И, не исключено, что в эту сложную комбинацию может попасть и Гонтарева", — отметил источник.