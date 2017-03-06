Юрист: процесс по Насирову будет длиться годами

РИА Новости Украина – радиостанция"Голос Столицы"

Заявление защиты главы ГФС службы Романа Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь Соломенского суда. По ее словам рассмотрение заявления об отводе в понедельник продолжится в помещении Апелляционного суда, однако время начала заседания пока неизвестно.

В то же время адвокат Романа Насирова Андрей Кузьменко заявляет, что НАБУ готовит новое подозрение главе ГФС для его задержания после окончания срока избрания меры пресечения.

Освободят ли сегодня Романа Насирова или предъявят ему новое подозрение, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал юрист Евгений Лосовский.

Объясните по процедуре: заседания по этому делу уже не будет вечером? Насиров уже сегодня станет свободным?

— Если исходить из открытых источников и то, что мы знаем, и время, которое заканчивается с момента избрания меры пресечения, то получается, если быть объективными, согласно букве закона, то в принципе – да, он должен выйти к 12 часам ночи.

С другой стороны, есть заявление одного из адвокатов Насирова, что НАБУ якобы готовит новые подозрения?

— На самом деле, процесс понятен, он абсолютно классический. Не отличается из года в год, независимо от нового УПК или старого УПК, нюансы всегда присутствуют. Когда у следователей и НАБУ не будет аргументов, а у суда не будет необходимой законной и процессуальной возможности в данном случае — провести следующее заседание, то получается, что – да, необходимо предъявить новое подозрение. Поэтому, я думаю, что заготовлено несколько эпизодов, приготовлены, точнее говоря, по новым эпизодам, и, я думаю, что уже подозрения готовы.

Прокомментируйте задержание Насирова и вручение ему подозрения. Было слишком много нарушений в процедуре, и теперь у адвокатов главы ГФС есть, к чему придраться и что обжаловать?

— Если коротко, и если абсолютно не говорить о том, профессионально или не профессионально, а сугубо только по этой ситуации, конечно, необходимы экспертизы независимыми медицинскими работниками, экспертами в данной области медицины – кардиологии, нейрофизиологии, чего-либо другого – не было, не присутствует. Далее – зачитывание подозрения лицу, которое не проявляет внешних признаков осознания, что ему читается, и отсутствие рядом специалиста в данной отрасли медицины, который мог бы подтвердить в судебном заседании методом объективных и субъективных своих мнений, то есть аппаратурой, необходимых анализов, необходимой диагностики — тоже не присутствовал. Таким образом, адвокаты Насирова могут абсолютно взвешено, объективно и практически доказательно говорить в суде, что данное лицо было в несознании, не осознавало то, что ему зачитывали – это раз. Второе, транспортирование гражданина, которому было предъявлено подозрение, в ряд медицинских учреждений, не имея на руках необходимых точных сведений о диагнозе. Возможна ли транспортировка в данном случае, есть ли какие-либо препятствия для этого, говорит, конечно, о позиции, которая не была подкреплена – да, адвокаты будут говорить о том, что во время транспортировки, тогда, как запрещали лечащие врачи это производить, был непосредственно риск здоровью гражданина. Поэтому видно, что к данной процедуре были не готовы, таким образом, кроме процессуальных процедур по вручению и оглашению подозрения, нужно было подготовиться иначе, когда понимают, что подозреваемое лицо находится в медицинском учреждении, необходимо было застраховать себя с точки зрения уже рассмотрения потом в судебном порядке и рассмотрения судьей тех или иных доказательств по данному лицу – болеет, не болеет и, в данном случае, насколько это важно для его здоровья с точки зрения клиники.

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У Насирова — девять адвокатов. Сколько их всего может быть, и не способствует это число сознательному затягиванию процесса?

— Я думаю, что будет не девять, а будет человек 20. В данном случае, на каждом судебном заседании будет заявлено каждым адвокатом ходатайство, лицо может отказаться от услуг адвоката и взять другого адвоката. На данном процессе ограничение количества адвокатов не запрещается, только, когда уже лицо будет обвиняемым, обвинительный акт вручен, тогда в судебном заседании может присутствовать не более пяти адвокатов. На сегодняшний момент ограничить право пользования услугами адвокатов гражданина Украины, точно также, в основном, и стран Европы, возможности нет, это будет незаконно. Поэтому будем готовиться к тому, что данные судебные заседания будут продолжаться отнюдь не час, не два, и не восемь, и не десять. Поэтому все зависит только от материальных возможностей на данном этапе досудебного следствия.

Отвод судьи — что это за процедура? Семен Семенченко / Facebook Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

— На самом деле, любое лицо может заявить отвод судье, но для этого, конечно, необходимо основание. То есть в данном случае лицо имеет предвзятое отношение, я сейчас в общем говорю, отнюдь не по этому вопросу, — каким-либо образом родственниками являются, также лицами, которые учувствовали в каких-либо совместных проектах в бизнесе, и какой-либо родственник данного судьи или сам судья мог быть знаком в данном случае з подозреваемым. Процесс отвода судьи является, с точки зрения процессуального ведения, достаточно, назовем так, некоторыми инсинуациями профессии для того, чтобы затянуть процесс, но это еще далеко не все моменты, по которым можно затягивать процесс.

Как я вам объяснил, на любом этапе может быть заменен адвокат, заболеть адвокат, в данном случае, адвокату может стать плохо, также подозреваемому может стать плохо в судебном заседании. Более того, даже во время судебного заседания по ходатайству какой-либо из сторон, например, как стороны обвинения, так и со стороны защиты могут требоваться те или другие экспертизы. Поэтому здесь инсинуаций — миллион, вопрос ключевой только в одном – насколько будет процесс, который начался, прокуроры, которые присутствовали в начале данного процесса, как и адвокаты, как и судьи, будут ли они на продолжении всего процесса. По-простому, если прокурор уволится с органов прокуратуры, если у судьи закончатся полномочия, если судья заболеет, а если закончатся полномочия, например, суд, производство начнется по новому, точно так же, как и прокурор.

Поэтому здесь путь длинный, давайте не будем говорить сейчас о том, что мы сегодня услышим все ответы, я думаю, что здесь, учитывая необходимость последующих аудиторских экспертиз. Ведь Насирову предъявили подозрение по ряду экономических моментов, то есть, для того чтобы подтвердить правоту органов прокуратуры, необходим аудит, который подтвердит, что были нарушения налогового законодательства со стороны главы фискальной службы – это вопрос отнюдь не месяца и не двух, тем более, данные аудиторские и экспертные выводы, как и институты экспертиз, точно так же, как и независимых экспертов, будут обжалованы той или иной стороной. Я думаю, что этот процесс, если только говорить о том, что он политически не будет заангажирован и смят в комок бумаги в течение месяца-двух, если говорить об объективном рассмотрении – это процесс даже не год будет продолжаться.

Рассматриваете ли вы возможность Насирова покинуть Украину?

— Думаю, что данного факта не будет. У него достаточно доказательная база, будет очень сложно проработать и отработать стараниями прокуратуры – это очень длительный процесс. И скажу более того, учитывая объем данной работы, учитывая необходимость проведения еще ряда следственных действий, очень еще большой вопрос, смогут ли органы прокуратуры доказать виновность данного гражданина, потому, я думаю, что смысла куда-либо убегать, на самом деле, нет.

Ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире"ГС" заявил, что основная идея задержания Насирова — сместить его с должности, а не посадить надолго в тюрьму.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире"ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.