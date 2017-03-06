Богатство и влияние. О чем помалкивают в деле Насирова

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Впервые после того как Роману Насирову выдвинули подозрение в нанесении государству ущерба на два миллиарда гривен, он прокомментировал ситуацию. На своей странице в Facebook глава ГФС написал, что не собирается сбегать и будет защищать себя в суде.

Ранее, 2 марта, в больнице "Феофания" сотрудники НАБУ вручили руководителю Государственной фискальной службы уведомления о подозрении. После того как ему были зачитаны обвинения, состояние его здоровья ухудшилось.

Адвокаты господина Насирова утверждают, что у него случился инфаркт.

Дальнейшее развитие дела против главы ГФС в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

Есть информация, что Насирова транспортируют из "Феофании" на карете скорой помощи. Как вы это прокомментируете?

— Мне известно, что "Феофания" – это такая больница, подведомственная, которая очень чувствительна к желаниям чиновников, они с полувзмаха, полужеста понимают желания пациента, если пациент хочет, допустим, инфаркт, ему могут написать инфаркт, если пациент желает инсульт, ему будет инсульт, если хочет операцию, то могут имитировать операцию, поэтому мы пока достоверно не знаем о состоянии здоровья Насирова, мы не можем утверждать, что он симулирует, но, скажем так, возможности для симуляции как раз в подведомственной больнице "Феофания" — очень большие.

Как в дальнейшем будет развиваться дело, как будет продолжаться его рассмотрение?

— Скорее всего, Насиров не рискует попасть в тюрьму, потому что он просто очень богатый человек, и задержать его и посадить в тюрьму – это все равно, что выиграть лотерейный билет, а потом взять его и порвать, то есть, естественно, что с него будут стараться взять залог официальный и неофициальный. Скорее всего, основная идея была — сместить его с должности. Надолго его арестовать – никто такую идею не преследует, то есть он, если и будет задержан, то буквально на несколько дней, потом выйдет под залог и, учитывая, что он человек состоятельный, имеет влиятельных друзей, то, скорее всего, ничего серьезного ему не грозит.

Насиров заявил, что бежать никуда из страны не будет. Что вы скажете на это?

— У него есть шанс оспорить в судах вообще то, что с ним происходит, потому что действительно есть определенные процессуальные нарушения, что ночью к нему приходили, когда он был на больничном, его сместили с должности – это ж тоже нарушение, поэтому не исключаю, что у него есть определенные шансы. Что касается его выздоровления, я думаю, что он выздоровеет, поскольку это превратилось уже в определенную политтехнологию — заболевания чиновников в момент, когда у них возникали проблемы с законом. Это мы видели и на примере Рудьковского, и на примере Мельника, и на примере Тимошенко. Насиров, очевидно, с большой вероятностью этот список пополняет, но, как только он разберется со своими юридическими проблемами, то, скорее всего, в его выздоровлении можно особо не сомневаться.

Что происходит за кулисами этой игры, кому прежде всего выгодно отстранение Насирова?

— Достаточно характерно, что не стоит вопрос, есть ли основания его задержать, а стоит вопрос, какова причина его задержания, то есть, что происходит за кулисами. За кулисами известно, что у него был открытый конфликт с министром финансов Данилюком, и, очевидно, Данилюк оказался в этой подковерной борьбе сильнее Насирова. Плюс, есть такая гипотеза, что в данном случае Насиров – это один из крючков, который может на прямую вывести к президенту Украины Порошенко. Потому что по делу, по которому, собственно, Насирова пытаются задержать, есть уже определенные показания Онищенко, что решение, за которое главу ГФС задерживают — отсрочка в налогообложении — была продиктована лично президентом Украины. То есть не исключено, что могут возникнуть проблемы у президента.

Но есть и вторая версия, что, на самом деле, задержание Насирова происходит с ведома президента, что президент решил поставить еще более лояльного к себе главу фискальной службы. Поэтому пока версий есть несколько, но интуитивно чувствуется, что Порошенко немного удивлен происходящими событиями, что не исключено, что проблемы определенные, пусть не юридические, потому что НАБУ не может им заниматься, по закону президентом может заниматься прокуратура, но, по крайней мере, некоторые неудобства могут возникнуть у Порошенко.

Порошенко заявил, что все равны перед законом, поэтому независимые антикоррупционные органы имеют возможность осуществлять расследование в отношении руководителя ГФС. Задержание Романа Насирова согласовывалось с Порошенко?

— Не знаю, юридически, по-моему, Порошенко ошибается: насколько я помню, в законе про НАБУ сказано, что как раз НАБУ не может напрямую заниматься президентом, что, если проблемы с законом возникнут с президентом, то все-таки Генеральная прокуратура им будет заниматься. А его слова пока только показывают хорошую мину при плохой игре, потому что Насиров действительно стал первым чиновником за последние месяцы, чиновником высокого уровня, фактически он уровня министра, потому что фискальная служба весит не меньше, чем половина министерств, — и Насиров стал первым представителем действующей власти такого уровня, против которого соответствующие процессуальные действия происходят. Поэтому можно пытаться это обернуть выигрышем, что вот антикоррупционные органы занимаются не три года назад сбежавшим Януковичем, а уже действующим чиновником высокого уровня.

Ранее юрист Ростислав Кравец и эксперт интернет-портала "Наші гроші" Юрий Николов в эфире "ГС" спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с обвинением главы ГФС Насирова в коррупции.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.