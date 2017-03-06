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    "Чудесное исцеление". Насиров в кресле судьи

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (109)

    (обновлено: )21701
    Участники протестной акции у здания Шевченковского районного суда Киева выложили фрагмент записи, на котором видно, как отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров сидит в кресле судьи.
    Чудесное исцеление. Насиров в кресле судьи. Видео
    УНИАН

    Около 10:30 Насиров вышел из судебного зала заседаний в сопровождении врачей и полицейских. Он направился в туалетную комнату. Через десять минут его вернули обратно в зал.

    "Чудесное исцеление – Насиров не только встал, но и сидит на месте судьи. Вот, что народный протест животворящий делает", — говорится в описании к видео Максима Иванищева, размещенного на его странице в Facebook.

    Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

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