"Чудесное исцеление". Насиров в кресле судьи

Около 10:30 Насиров вышел из судебного зала заседаний в сопровождении врачей и полицейских. Он направился в туалетную комнату. Через десять минут его вернули обратно в зал.

"Чудесное исцеление – Насиров не только встал, но и сидит на месте судьи. Вот, что народный протест животворящий делает", — говорится в описании к видео Максима Иванищева, размещенного на его странице в Facebook.

Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.