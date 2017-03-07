САП не исключает, что Насиров внесет залог, поэтому готовит апелляцию

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Сторона обвинения удовлетворена решением суда по избранию меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову, при этом не исключает подачи апелляции со своей стороны, заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста до 23.50 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 млн гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

"В целом мы довольны решением суда, что суд правильно оценил риски, все те доказательства, которые мы подали и выбрал именно ту меру, которую мы просили — содержание под стражей. Также суд оценил обоснованность подозрения: что у стороны обвинения были все основания объявить подозрения и признал порядок его вручения законным. Что касается определения альтернативной меры пресечения — залога в 100 млн грн — то мы будем изучать этот вопрос, хотя я склоняюсь к тому, что мы будем оспаривать это решение, поскольку нужно определиться, обеспечивает ли размер залога выполнение Насировым своих процессуальных обязательств", — цитирует Симкива УНИАН.

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Прокурор отметил, что риска побега Насирова из Украины в случае внесения им залога нет, а также пояснил, что минимум сутки после внесения залога Насиров будет находиться в следственном изоляторе, поскольку продлится проверка законности внесения залога.

По словам Симкива суд обязал главу ГФС сдать не только украинские паспорта, но и любые другие документы, которые дают право выезда заграницу. Прокурор подчеркнул, что следствию доподлинно известно о наличии у Насирова британского паспорта, и поэтому прокуроры будут настаивать на его сдаче.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.