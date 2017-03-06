Корнейчук: Конотоп доказал — мирный план Порошенко рушится

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Штаб блокады торговли с оккупантами" вечером 4 марта сообщил об открытии нового "редута" блокады в городе Конотоп Сумской области. Согласно информации штаба, участники блокады планировали в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

Однако, уже на следующий день в "Укрзализныце" сообщили, что ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе урегулирована – с депутатами и участниками блокировки железной дороги достигнуты договоренности. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и уйти.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в городе Конотоп.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко продолжает планомерно работать в рамках своего "мирного плана" уничтожения единой Украины.

"Реакция России на блокаду Донбасса имени Порошенко оказалась не столь жесткой, как ожидали в Киеве. Вместо национализации предприятий Ахметова в т.н.Л/ДНР ввели пока только внешнее управление. Кремль не заявляет от выходе из минского процесса и пока не делает следующих шагов по признанию Л/ДНР. Да и Ахметов не спешит бежать к кондитеру на поклон", - написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

Как отметил политтехнолог, "мирный план" Порошенко по отделению Донбасса и обогащению на Ахметове прямо рушится на глазах. Мало того, Запад прекрасно видит, кто реальный провокатор и не идет на поводу технологий Банковой.

"Пришлось для усиления масштаба провокаций запустить план "Б" — блокирование транзитных российских ж/д перевозок через Украину. Первый шаг, по указанию Банковой, сделали в субботу в Конотопе. И теперь шкодники на Банковой сидят и ждут, когда российский медведь начнет махать клыками. А они будут скулить перед Западом: видите, это все Путин начал, мы не причем. В принципе, политическая технология, достойная строителя собачьих будок", - заключил Корнейчук.