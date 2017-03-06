САП: у Насирова есть британское и венгерское гражданство

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. У Романа Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии, сообщил в ходе судебного заседания представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает LIGA.net.

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"Буквально перед судебным заседанием было получено сведения, что у господина Насирова есть ещё одно гражданство — британское", — сказал прокурор, добавив, что гражданство было получено в мае 2013 года.

"У него есть британский паспорт по номеру 5084080. Это, безусловно, очень важно для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения", — добавил прокурор.

Прокурор обратился к суду с тем, чтобы приобщить эти сведения к ходатайству стороны обвинения.

"Это ещё не все, чем может похвастаться господин Насиров. Он также является гражданином Венгрии", — добавил прокурор САП.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.