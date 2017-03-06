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    Порошенко заявил, что не был в курсе объявления подозрения Насирову

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (127)

    (обновлено: )11401
    Порошенко напомнил, что на минувшей неделе было вручено подозрение одному из высокопоставленных должностных лиц – председателю Государственной фискальной службы.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антикоррупционные органы не информировали его об объявлении подозрения руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

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    УНИАН
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    Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, отметив эффективность проведения реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией.

    Порошенко напомнил, что на минувшей неделе был начат процесс и вручено подозрение одному из высокопоставленных должностных лиц – председателю Государственной фискальной службы.

    "Я думаю, что это является очень ярким примером: первое – что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе – ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независима", — подчеркнул Порошенко.

    "На сегодняшний день объявление подозрения одному из руководителей точно делается без информирования президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались, создавая независимую инфраструктуру", — добавил Порошенко.

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    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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