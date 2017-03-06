Порошенко заявил, что не был в курсе объявления подозрения Насирову

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антикоррупционные органы не информировали его об объявлении подозрения руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, отметив эффективность проведения реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией.

Порошенко напомнил, что на минувшей неделе был начат процесс и вручено подозрение одному из высокопоставленных должностных лиц – председателю Государственной фискальной службы.

"Я думаю, что это является очень ярким примером: первое – что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе – ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независима", — подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день объявление подозрения одному из руководителей точно делается без информирования президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались, создавая независимую инфраструктуру", — добавил Порошенко.

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Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.