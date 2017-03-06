В Соломенском суде, где рассматривают дело Насирова, ищут взрывчатку

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют на предмет взрывоопасных веществ здание Соломенского районного суда Киева, в котором рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Как передает УНИАН, работники полиции попросили всех присутствующих покинуть здание суда.

Смотрите также: Сотни людей собрались под судом, где находится Насиров

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.