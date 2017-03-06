наверх
06.03.201718:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Соломенском суде, где рассматривают дело Насирова, ищут взрывчатку

    (обновлено: )6
    Протестующие под Соломенским судом в поддержку избрания меры пресечения Роману Насирову
    Twitter Автомадана

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют на предмет взрывоопасных веществ здание Соломенского районного суда Киева, в котором рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову.

    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Сбежит ли Насиров из страны? Мнение юриста

    Как передает УНИАН, работники полиции попросили всех присутствующих покинуть здание суда.

    Смотрите также: Сотни людей собрались под судом, где находится Насиров

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Насиров начал ходить
      Мнимый больной. Суд над Насировым
      Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
      Гаага рассматривает иск Украины к России
      Митинг против торговой блокады Донбасса прошел в Краматорске
      Блокада расширяется: активность в Конотопе
      Работа за компьютером
      Неугодные СМИ. Власть против медиа