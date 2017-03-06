Спецкор: Насирову внезапно стало лучше

Защите Романа Насирова отказали в отводе судьи Александра Бобровника. Такое решение огласила судья Соломенского райсуда Елена Букина. По ее словам, ходатайство адвокатов главы Государственной фискальной службы было недостаточно мотивированным.

Продолжение рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения Роману Насирову ожидается.

Что происходит в Соломенском районном суде, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Захист Романа Насірова озвучив своє перше клопотання аби суддя звернувся та отримав інформацію про теперішній фізичний стан обвинуваченого, про те, чи може він брати далі участь у судовому засіданні, безпосередньо до лікаря швидкої медичної допомоги, який перебуває у залі судових засідань та завдання якого — стежити за станом здоров'я відстороненого керівника ДФС. А після того, коли це клопотання адвокатами було оголошене, суддя поцікавився точкою зору прокуратури на це клопотання. Прокурор Андрій Перов парирував тим, що лікар швидкої допомоги не може надати жодної інформації, окрім тієї, яка у Романа Насірова температура, який у нього тиск, який вміст цукру в нього в крові. І на основі лише такої надто неповної інформації суд, мовляв, і не може прийняти будь-яких адекватних рішень, сказав прокурор. Після того суддя Бобровник заявив про відвід цього першого клопотання захисту. І відразу ж захист Романа Насірова оголосив своє друге клопотання про те, аби звернутися до Інституту судово-медичних експертиз, аби там надали висновок про стан здоров'я Насірова і про те, чи може він далі брати участь у засіданні.

Що стосується самого Романа Насірова, то якщо ще зранку він сидів на окремому кріслі, яке було встановлене трохи осторонь від його головного захисту, то після того як було оголошено продовження засідання, Роман Насіров уже сидить безпосередньо в оточенні своїх адвокатів, серед них буквально, однак взагалі не бере участь у обговоренні клопотання, і, як правило, контактує лише з одним своїм захисником — Олександром Лисаком. Також варто зазначити, що одразу семеро адвокатів оточують свого підзахисного у судовій залі.

Тим часом представники партії "Національний корпус", яка пікетує будівлю Солом'янського суду, заявили, що вони оголосили загальнопартійну мобілізацію, і у разі, якщо суд все-таки вирішить звільнити Романа Насірова, вони зроблять так, або ускладнити подальше життя цьому громадянину. Таку заяву зробив Олександр Алфьоров, один з представників керівництва партії "Національний корпус". Внаслідок цієї мобілізації у Києві навколо суду протягом дуже короткого часу можуть зібратися тисячі представників "Національного корпусу".

Народний депутат Мустафа Найєм наголосив, що захист Романа Насірова робить усе можливе, аби просто вивести відстороненого керівника ДФС із приміщення суду", — повідомив Олександр Івасівка.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что в суде Роман Насиров выглядел дезориентированным, но при этом сказал, что готов защищаться.