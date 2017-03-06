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    Киев

    Насиров прописан в доме, где находится приемная Онищенко

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (122)

    (обновлено: )67
    О том, что Роман Насиров прописан в доме на Крещатике, сообщила журналист Ирина Салий со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
    Насиров начал ходить
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров зарегистрирован в квартире дома на Крещатике, в которой находится приемная уехавшего из Украины народного депутата Александра Онищенко, сообщает журналист Ирина Салий со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    "Насиров зарегистрирован в квартире дома, где есть приемная нардепа Онищенко! Сказал прокурор САП. Буду проверять. Адрес пока не раскрываю", — написала она на своей странице в Facebook.

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    Напомним, Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

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