НАБУ: вручение подозрения Насирову происходило законно

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) действовали законно при вручении уведомления о подозрении Роману Насирову, отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ в соцсети Facebook.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

Таким образом в ведомстве прокомментировали "замечания генерального прокурора Юрия Луценко и других комментаторов об "ошибках", которые якобы совершили сотрудники НАБУ при сообщении председателю Государственной фискальной службы о подозрении".

В НАБУ отметили, что на момент вручения уведомления о подозрении Насиров "находился в сознании и не нуждался в неотложной медицинской помощи, что было позже подтверждено официальным заключением комиссии врачей".

"Никаких документов, которые бы свидетельствовали об обратном, стороной защиты предоставлено не было", — отмечается в сообщении.

К тому же, подчеркнули в НАБУ, поскольку вручение уведомления о подозрении является процессуальным, а не следственным действием, на него не распространяется норма о запрете совершения в промежуток времени с 22:00 до 6:00.

"Напоминаем также, что, согласно ч. 1 ст. 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении должно быть вручено лицу в день его составления следователем или прокурором. Поэтому, сообщив о подозрении председателю ГФС 2 марта, детективы НАБУ только выполнили норму закона, поскольку именно в этот день прокурор САП подписал этот документ. Несоблюдение сроков в осуществлении этих действий со стороны детективов противоречило бы требованиям действующего процессуального законодательства Украины", — заявили в ведомстве.

"Относительно предложений генерального прокурора "выставить пост под палатой" подчеркиваем, что любое ограничение свободы подозреваемого возможно только после составления протокола о задержании, что и было сделано в 23:50, 2 марта", — говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в НАБУ, "детективы Бюро и прокуроры САП действовали в строгом соответствии с нормами УПК Украины".

"При таких обстоятельствах любые попытки поставить под сомнение законность сообщения о подозрении председателю ГФС в вечернее время 2 марта в НАБУ рассматриваются как манипулятивные и как такие, которые свидетельствуют либо о недостаточной правовой осведомленности комментаторов, либо об их сознательном намерении ввести общество в заблуждение", — отмечается в сообщении НАБУ.

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Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.