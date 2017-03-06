Горький чай Найема и ночные бдения у каталки Насирова

Роман Степняк

Напрасно Мустафа Найем опять призвал активистов всяческих протестов и неравнодушных киевлян выходить на улицу. Не потому, что теплые вещи и горячий чай уже не являются серьезным стимулом в борьбе с преступным режимом, и даже не из-за поверья, что любая трагедия, если кому-то в голову придет ее повторить, непременно оборачивается фарсом. Это не про нашу страну: наступать на расставленные грабли украинцы будут еще не раз. Дело в том, что чай нынче не тот, и на подвиги уже не воодушевляет.

Жизнь пошла более жесткая и рациональная, а на смену студентам-романтикам, которых три года назад защищал от милицейских кийков весь сознательный народ пронзительным "онижедети!", пришли обученные патриоты, сформированные на основе квазипартийных проектов и прошедшие хорошую школу в том числе в зоне антитеррористической операции. "Онижедети" образца 2017-го года просто так на митинги не ходят, а лишь исполняя политический заказ соответствующих групп влияния.

Вот, например, группа молодых людей, представившихся активистами Национального корпуса, в воскресение вечером приехали домой к главе Соломенского суда Людмиле Шереметьевой и обратились с призывом прибыть на рабочее место для разблокировки судебного заседания. По словам активистов, с Людмилой Шереметьевой удалось пообщаться через закрытую дверь квартиры. На предложение прибыть в суд Шереметьева не дала согласия, и отметила, что вызовет полицию. Часть активистов оставалась у ее дома, и можно представить себе, как чувствовала себя судья в эту ночь.

"Подвиг" вахтера

Но я не о непорочности судей. В этой истории, которая продолжает развиваться стремительно и непредсказуемо, служители Фемиды выглядят не самым лучшим образом. Судите сами. Уважаемая государственная структура проводит суперответственную операцию по задержанию крупного чиновника, которому вменяется нанесение ущерба государству в размере 2 миллиардов (!) гривен. Речь о руководителе Государственной фискальной службы Романе Насирове. За ним охотятся детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. История этой охоты со всеми пикантными деталями описана практически во всех средствах массовой информации. Особо к этому добавить нечего.

Вначале была утечка из НАБУ о намерении взять под стражу высокопоставленного чиновника. По национальной традиции в таких случаях принято экстренно ложиться в больницу, желательно сразу под капельницу, или на операционный стол. А еще лучше заполучить в союзники вахтера, несущего службу у входа в лечебницу – мимо него никакой спецназ не проскочит. Все эти приемы Роман Насиров хорошо усвоил, и первая атака спецслужб была остановлена на входе в кардиологию правительственной клиники "Феофания". Вахтер Петр Зубенко до последней запятой выполнил свои служебные и не впустил детективов в палату, за дверью которой находился человек, якобы совершивший серьезное преступление.

Но смена Зубенко подошла к концу, он с чувством выполненного долга отправился домой, по дороге раздавая интервью журналистам, что позволило детективам выполнить поставленную задачу и предъявить чиновнику подозрение о совершенных деяниях. Далее закутанного в пятнистое коричневое одеяло главу Фискальной службы долго возили по ночному городу в поисках независимых экспертов, которые могли бы засвидетельствовать, что пациент находится в здравом уме, при сознании и готов к проведению следственных действий.

Добившись такого документа, сотрудники НАБУ доставили Романа Насирова в Соломенский районный суд для назначения меры пресечения. Судя по утечке информации, такое решения уже было заготовлено и даже назначен залог в сумме тех же 2 миллиардов гривен. Трудно сказать, можно ли в стране в сжатые сроки выложить такую сумму, но это не тема данного разговора. В описываемом случае все уперлось в наличие в столице уполномоченного лица, которое могло бы такое решение огласить.

Короче говоря, требовался судья. Одного из двух дежурных на выходные судей в Соломенском суде нашли, но 8 адвокатов, которым, пребывая на грани сознания успел обзавестись Роман Насыров, обнаружили причину об его отводе. Пока искали замену и занимались прочими процедурами 72 часа, отведенные законом на вынесение судебного решения о задержании подозреваемого, истекли и формально Роман Насиров с чистой совестью мог покинуть здание суда.

Клетчатое одеяло для главного фискала

Но такое развитие событий заранее предвидел народный депутат Мустафа Найем, бросив клич о горячем чае. Сам Мустафа, как положено народному избраннику, находился все время в здании суда, пил чай и писал в Facebook: "Официально господин Насиров свободен… находится в здании суда, а участники акции протеста готовы обеспечить подозреваемого всем необходимым, чтобы дождаться решения суда. В том числе, продуктами питания, медикаментами, одеждой и любым количеством и расцветки клетчатых одеял. За последние 12 часов состояние его здоровья не требовало какого-либо специального медоборудования. Но если потребуется, мы готовы помочь доставить и это".

Эти действия уже были незаконными, но что делать, если улица и Мустафа Найем добиваются справедливости любым путем? Автор этих строк, а также все наши читатели тоже выступают за то, чтобы справедливость торжествовала. Но в данном случае речь идет о другом. Власть демонстрирует полную беспомощность. Вопрос о задержании проворовавшегося чиновника не должен ставиться в зависимость от бдительности вахтера правительственной клиники и подкрепляться акциями ангажированных активистов. Депутаты не вправе вмешиваться в деятельность судебной системы, какими бы намерениями это не объяснялось. Суды должны в рутинном режиме исполнять свои обязанности.

Читайте также: Монтян о блокаде в Конотопе: политиканство и игра на публику

Но все эти элементарные нормы, не подлежащие сомнению в любом цивилизованном государстве, в нашей стране попраны. Общество погружается в хаос, где перестают действовать элементарные законы. Будь то блокада активистами железных дорог на востоке страны, будь то беспредел на янтарных приисках в Полесье, будь столкновение интересов правящих элит в столице. И в каждом случае найдется свой Мустафа Найем или Семен Семенченко, который поведет за собой толпу на закланье. Они, ложные поводыри, выкрутятся из любой ситуации, у них есть неприкосновенность, другая фамилия и другая родина, наконец. А у обманутого большинства — только Украина.