Здесь суд или пикник? Как я был на суде по Насирову

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

К вечеру понедельника в многосерийной саге по делу отстраненного от должности главы Фискальной службы Романа Насирова так и не наступила ясность. Потратив целый день на перерывы в заседаниях, в Соломенском суде так и не смогли прояснить ситуацию с пока еще главным фискалом страны.

Стоять до конца

Еще на подступах к одному из зданий, где временно располагается Соломенский суда Киева было очевидно — здесь происходит нечто действительно серьезное.

Автобус с милицией, несколько передвижных телевизионных станций, активисты-патриоты — антураж вокруг слушания дела главы ГФС Романа Насирова был под стать занимаемой им должности. Вместе с тем, тяжелая ночь под зданием суда давала о себе знать — большинство из присутствующих выглядели заметно уставшими. Хотя их запала это ничуть не убавляло — активисты, еще вчера приехавшие под Соломенский суд, чтобы не дать освобожденному законом Насирову вдохнуть глоток свободы, готовы были стоять до конца. Чтобы при любых раскладах не дать главе ГФС уйти от правосудия, патриоты заблокировали своими авто все выезды из суда.

"В принципе, ночь прошла спокойно, — призналась РИА Новости Украина активистка Автомайдана Катерина Бутко. — Да, несколько раз появлялись люди, которые хотели вывести Насирова, были и откровенные провокаторы. Но поскольку на них никто не реагировал, им не удалось добиться цели. До каких пор будем блокировать суд? Пока суд не изберет Насирову меру пресечения. Мы надеемся, что это будет содержание под стражей, чего требует НАБУ. В случае чего, поддержать нашу акцию готовы тысячи человек".

Впрочем, вопрос, что будет делать Автомайдан, если суд отпустит Насирова под залог в размере двух миллиардов гривен, показалось, поставил активистку в тупик.

"Ну, значит, это еще раз подтвердит, какими злоупотреблениями занимался Насиров на своем посту", — неуверенно отметила девушка.

Бравые парни из "Национального корпуса", которые тоже принимали участие в акции, были гораздо решительнее. Соратники Андрея Билецкого пообещали, что в случае если Насирова отпустят, сделают все, чтобы усложнить жизнь главному фискалу.

Проходной двор

Атмосфера полного хаоса царила и возле здания суда. Оставшиеся с ночи ватные одеяла, кульки с конфетами и пряниками, бутерброды с колбасой, бутылки с минералкой — порой создавалось впечатление, что события происходят не возле органа судебной власти, а на пикнике за городом.

Проходной двор напоминал и вход в здание суда — вместо обязательней проверки документов дежурный полицейский пропускал всех желающих. Хотя, служивого можно понять — после бурной ночи и очного знакомства не только с фигурантами дела, но и с народными депутатами и десятками журналистов, было уже не до проверок. К слову, из политиков, которые принимали активное участие в ночных событиях, к полудню остались только нардепы Мустафа Найем и Юрий Деревянко.

"Это первый прецедент, когда люди продемонстрировали свою позицию. Ведь большинство сидело дома на диванах и их не интересовало, что происходит, - рассказал нам Деревянко. — Но это ведь не вопрос Насирова, это - вопрос круговой поруки, использования судебной системы в своих интересах. Я уверен, что своим бездействием суд по указке сверху давал Насирову возможность убежать. В итоге Насиров испугался людей, которые пришли под суд требовать справедливости".

По словам политика, саботаж со стороны суда и его председателя не останется безнаказанным, а отдельные депутаты уже готовят соответствующие обращения.

Душное заседание

Что до непосредственного заседания суда по делу Насирова, то после череды перерывов и переносов, оно стартовало только к двум часам дня. И сразу же вызывало оживление в лагере активистов.

Многих повеселила не столько просьба адвокатов Насирова провести подозреваемому судебно-медицинскую экспертизу, сколько ее обоснование. Дескать, клиент не может принимать участие в заседании суда, поскольку… не осознает, что происходит вокруг. Бурно отреагировав на подобные формулировки, активисты тут же выразили готовность не давать Насирову покинуть здание суда вплоть до конца рассмотрения дела.

Между тем, сам подозреваемый и в правду выглядел, мягко говоря, не очень — отрешенный взгляд и вялые реакции Насирова говорили о том, что глава ГФС явно не здесь. Хотя, возможно, влияние на самочувствие подозреваемого оказывало то, что из-за большого количества журналистов и представителей в зале заседаний было очень душно.

"Чувствую себя немного лучше, чем раньше, — смог выдавить из себя Насиров. - Но все-таки свои права хотелось бы отстаивать в более хорошем состоянии".

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Тем не менее, произвести впечатление на представителей правосудия чиновнику не удалось — отклонив ходатайство защиты, суд отказался назначить для Насирова судмедэкспертизу. Еще час обвинение и защита потратили на препирательства касаемо меры пресечения, которую суд должен установить для главы ГФС.

Немало времени было потрачено и на допрос сотрудника клиники Стражеско, показания которого должны были помочь суду в избрании меры пресечения. Несмотря на заметное волнение, врач подтвердил, что состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде.

Сам суд, тем временем, отправился на уже n-ный по счету перерыв…