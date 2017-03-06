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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о Насирове: "Случилось чудо, он пошел!"

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (122)

    (обновлено: )14
    Суд над главным фискалом страны стал главной темой последних дней. Одним из последних ярких фрагментов дела стало чудотворное исцеление Романа Насирова. Как отреагировали на такую новость сами украинцы, и что пишу об этом в соцсетях?
    Насиров начал ходить
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пока суд да дело здоровье главы ГФС Романа Насирова стало отдельной темой для обсуждения в украинском сегменте соцсетей. Несколько дней подряд подозреваемого в коррупционных схемах доставляли в суд на носилках, заявляя, что у него предынфарктное состояние, защитники Насирова утверждали, что его прооперировали. Однако уже утром, 6 марта, главный фискал страны смог самостоятельно ходить! Более того, Насиров лично опроверг информацию относительно операции, да и никакого инфаркта у него не было

    Стоит напомнить, что суд над главой ГФС изрядно затянулся, сопровождаясь не только загадочными колебаниями в самочувствии подозреваемого, но и весьма шумной блокадой самого суда, из-за чего Насирову даже довелось ночевать в судебном здании.

    Да и в соцсетях его здоровьем обеспокоены многие украинцы, заполонившие просторы интернета многочисленными шутками по поводу здоровья Насирова: "Случилось чудо! Он встал и пошел", "Гончаренко сейчас должен радоваться. Есть более нелюбимый персонаж у народа, есть".

    Нашлись и такие, кто предположил, что хвори главного фискала страны — это "новая тактика защиты Романа Насирова — затянуть рассмотрение представления об избрании меры пресечения на…несколько дней!".

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