Соцсети о Насирове: "Случилось чудо, он пошел!"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пока суд да дело здоровье главы ГФС Романа Насирова стало отдельной темой для обсуждения в украинском сегменте соцсетей. Несколько дней подряд подозреваемого в коррупционных схемах доставляли в суд на носилках, заявляя, что у него предынфарктное состояние, защитники Насирова утверждали, что его прооперировали. Однако уже утром, 6 марта, главный фискал страны смог самостоятельно ходить! Более того, Насиров лично опроверг информацию относительно операции, да и никакого инфаркта у него не было…

Стоит напомнить, что суд над главой ГФС изрядно затянулся, сопровождаясь не только загадочными колебаниями в самочувствии подозреваемого, но и весьма шумной блокадой самого суда, из-за чего Насирову даже довелось ночевать в судебном здании.

Да и в соцсетях его здоровьем обеспокоены многие украинцы, заполонившие просторы интернета многочисленными шутками по поводу здоровья Насирова: "Случилось чудо! Он встал и пошел", "Гончаренко сейчас должен радоваться. Есть более нелюбимый персонаж у народа, есть".

Нашлись и такие, кто предположил, что хвори главного фискала страны — это "новая тактика защиты Романа Насирова — затянуть рассмотрение представления об избрании меры пресечения на…несколько дней!".

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook

Сриншот с Facebook