Разумков: дело Насирова – резонансное, и замять его не получится

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 5 марта, в одиннадцать часов вечера истекли 72 часа с момента задержания Романа Насирова, однако из-за пикета под судом, он так и не смог покинуть помещение.

В понедельник в Соломенском райсуде должно пройти судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос отвода судьи и мера пресечения для Романа Насирова.

Отметим, что в ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования газового "дела Онищенко". Он в это время находился в больнице "Феофания" с якобы инфарктом, требующим оперативного вмешательства. Этот диагноз позже не подтвердился.

Подозревается отстраненный глава ГФС в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Действия Насирова, говорят в Специальной антикоррупционной прокуратуре, нанесли государству ущерб в размере около двух миллиардов гривен.

Насколько дело Насирова является политическим, и кому выгодно его отстранение, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Не превратится ли это дело просто в очередной политический фарс, а о юридической стороне все позабудут?

– Очень не хотелось бы в это верить по одной простой причине: потому что сегодня задержан чиновник очень высокого уровня, и сумма, которая ему инкриминируется в качестве, фактически, хищения, если честно, я не припомню такой суммы раньше в рамках уголовных дел против наших чиновников, и превратить это в политику вряд ли тоже удастся.

По крайней мере, если бы рассматривалась только сугубо политическая составляющая, то до этого не допустили бы. И власть имущие вмешались бы и не дали сделать то, что сделало НАБУ и САП – задержало этого чиновника.

С другой стороны, я в какой-то мере даже доволен, что у нас есть такое привлечение общественных организаций, пускай даже политических, потому что в связи с тем, что вчера произошло в суде, и если бы не было такого общественного резонанса, благодаря, в том числе, и СМИ, то, возможно, некоторым фигурантам этого уголовного дела удалось бы покинуть государство Украина так, как это делали многие другие их "коллеги по несчастью".

Здесь же получается еще, что депутаты от БПП приезжали в больницу и помогали ему, то есть затягивали процесс.

– Приезжало четыре человека. Правда, потом они во главе с народным депутатом Третьяковым заявили, что они приехали проследить, чтобы все соответствовало нормам закона и врачебной этики.

Я, правда, не совсем понимаю, каким образом они относятся к врачебной этике, поскольку, если я не ошибаюсь, никто из них не является медиком – это раз. Во-вторых, с учетом того количества правоохранителей, которые там находились, соблюдать законность вряд ли было бы логично со стороны народных депутатов.

Я не припомню, чтобы по отношению к любым другим гражданам Украины, когда проводились медицинские действия в отношении их в рамках того или иного уголовного дела, приезжало бы, я имею в виду рядовых граждан, приезжало бы четыре или более народных депутата.

Вся эта ситуация спровоцировала такие разговоры, например в соцсетях, что вот опять власть своих, что называется, не сдает, повторяет ошибки Януковича.

– Я думаю, что это тоже провоцируется, дабы свести следствие к нулю. Потому что, по крайней мере, по состоянию на сегодня, если убрать аспект самого задержания и ряда следственных действий, которые проводили НАБУ, они действовали достаточно грамотно.

Мне бы хотелось верить, что и в самом уголовном деле, в собранных материалах, они подошли достаточно эффективно к этому вопросу, и у нас не получится так, как часто происходило с другими уголовными делами, когда у нас происходит красивое задержание с маски-шоу, а потом дело разваливается в суде.

Но первые предпосылки, к сожалению, мы уже видим, когда понимая весь резонанс и всю ответственность, глава суда не смогла обеспечить должного наличия судей и эффективной работы Соломенского суда.

Учитывая все эти скандалы и то внимание, которое на сегодняшний день уделяется этому делу, слишком токсичен будет Роман Насиров для власти, чтобы его возвращать в ГФС? Канал LB.ua на Youtube Интервью Насирова из заблокированного здания суда

– Я думаю, что в ГФС вернуться ему не удастся, на сегодняшний момент я это даже представить себе не могу. С другой стороны, в Украине, конечно, ничего нельзя исключать.

Но, если произойдет повторение ситуации с Бочковским, и будет Роман Насиров не только освобожден, но и оправдан, а сегодня мы видим ряд заявлений от НАБУ и САП в 100% уверенности, что они правильно и компетентно подошли к расследованию этого уголовного дела, то это может привести к полной потере доверия к таким силовым структурам, которые должны бороться с коррупцией, как САП и как НАБУ. В том числе, это ударит и по ГПУ. И по большому счету, это сможет ударить по всей вертикали власти, потому что по состоянию на сегодня достаточно адекватная была позиция Кабмина, который отстранил Насирова от должности на время этого следствия.

Заявления президента более мягкие, но, тем не менее, он сказал, что никаким образом не вмешивается в это следствие. Ближайшие дни покажут, насколько заявления наших чиновников соответствуют генеральной линии партии. А по поводу народных депутатов, слава богу, сама фракция БПП открестилась от защиты Насирова. И это было обставлено как инициатива сугубо вот этих четырех нардепов.

Вместо Насирова назначили Продана, который ранее возглавлял управление ГФС в Винницкой области, его называют человеком очень близким к Владимиру Гройсману. То есть получается, что премьер удачно воспользовался всей этой ситуацией, чтобы усилить свое влияние на ГФС?

– Я думаю, что это логично, с учетом того, что мы до этого слышали критику со стороны ряда министров в сторону Насирова, и не очень лояльная позиция была по отношению к Насирову у самого премьера.

Скажем так, Винницкая группа усиливается дополнительной должностью, по крайней мере, на время, но я думаю, что нет ничего более постоянного, нежели временное. И в данном случае Гройсман, можно сказать, воспользовался этой ситуацией, дабы усилить свои позиции.

Ранее юрист Ростислав Кравец и эксперт интернет-портала "Наші гроші" Юрий Николов в эфире "ГС" спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с обвинением главы ГФС Насирова в коррупции.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.