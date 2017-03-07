После решения об аресте Насирова под Соломенским судом зажгли файеры

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Активисты, которые ранее собрались под Соломенский районным судом Киева, радуются решению об аресте Романа Насирова и зажигают файеры.

Как сообщается, активисты также начала разблокировать выезды из суда.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля.

Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 млн гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Читайте также: Насировщина. ТОП-5 украинских политиков-"симулянтов"

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

@berdynskykh_k Роман Насиров после решения суда об аресте на 60 суток

​Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Читайте также: Богатство и влияние. О чем помалкивают в деле Насирова

Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.