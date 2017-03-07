Насиров собирается обратиться в ЕСПЧ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный о должности на время расследования председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСЧП).

По его словам, он собирается обращаться в ЕСПЧ при любом решении суда, потому что не согласен с тем, как происходит процесс, передает "Украинская правда".

Также Насиров заявил, что в случае, если суд назначит ему сумму залога в 2 млрд гривен, то он не сможет заплатить, так как у него нет такой суммы. Кроме того, Насиров заявил, что даже, если у его друзей будет такая сумма или они решат скинуться, то он будет против.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Насирова длится уже более 15 часов. В данный момент судья Александр Бобровник удалился в совещательную комнату.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.