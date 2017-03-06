Суд решил не прерывать заедание по Насирову

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Следственный судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник отказал в удовлетворении ходатайства защиты временно отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова о перерыве в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

Защита попросила суд объявить перерыв в заседании до 9 часов утра 7 марта в связи с тем, что заседание продолжается с 9.30, "и все участники процесса уже устали", передает УНИАН.

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В частности, один из адвокатов Насирова Игорь Черезов отметил, что для принятия решения суду нужно еще около трех часов, "поэтому лучше объявить перерыв".

Также адвокаты заверили суд, что, учитывая общественный резонанс вкруг процесса, Насирову опасно покидать здание суда до принятия решения, поэтому он готов ночевать в помещении Соломенского районного суда.

В свою очередь прокуроры оспорили ходатайство, заявив, что это не они затягивают рассмотрение дела и попросили суд продолжать заседание.

В итоге судья отклонил ходатайство защитников Насирова относительно объявления перерыва и продолжил заседание.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

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Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.