Убийство Вороненкова: версии и подробности от Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как сказал на пресс-конференции в ГПУ Юрий Луценко, убийство Вороненкова было спланировано, за жертвой следили.

По версии Генпрокуратуры, рассматривается 2 версии:

— убийство свидетеля по делу Януковича;

— убийство его сотрудниками ФСБ, которых он работая в РФ уличил в прикрытии контрабанды мебели.

Картина преступления, по версии генпрокурора, еще не до конца ясна. Еще устанавливается весь путь передвижения погибшего в тот день. Но уже известно, что киллер настиг жертву в тот момент, когда он шел в "Премьер-Палас" на встречу с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым, который то же уехал из России. Убийца подъехал к перекрестку на автомобиле "Дэу". Всего на месте происшествия изъяли 20 гильз — часть от пистолета "ТТ" киллера и часть от "Стечкина" — охранника. Охранник ранен в область сердца, а убийце досталось две пули — одна в область груди, вторая в голову. Он скончался в больнице. Зато следователей ожидал подарок — при нем были документы — паспорт гражданина Украины и служебное удостоверение, но какое, генпрокурор не уточнил.

"Я редко встречал киллера, который с собой брал бы служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой "визитки Яроша", — отметил Луценко сообщив, что документы проверяются на подлинность.

ГПУ придерживается двум версиям и, по словам Луценко, их трудно будет убедить в обратном.

"Я предостерегаю вас, что будут вброс, чтобы увести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий. Я не сомневаюсь, что будет использовано вероятны "визитки Яроша" якобы на месте преступления, будет рассказано, каким ужасным экономическим преступником был убитый. Сегодня, в центре Киева, была расправа над политическим оппонентом Кремля", — заявил Луценко.

По мнению экс-депутата Госдумы Ильи Панаморева, то же свидетеля по делу Януковича, погибший был очень ценным приобретением для Украины — он действительно очень много знал.

"Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. А именно все их финансовые потоки, которые шли. Много генералов потеряли свои позиции, было сменено руководство таможенной службы. На этом Денис приобрел множество врагов. Эти враги уже устраивали покушение на него, когда он был в России. В него стреляли и он был ранен", — отметил Пономарев.

По его словам, после переезда в Украину Вороненков собирался работать над расследованием российских коррупционных дел, хотел сделать негосударственный центр, чтобы расследовать отмывание денег российскими правоохранителями.

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"Ему не дали это сделать. Моя основная версия, что те, кто за этим стоит, это те самые люди. Олег Феоктистов — бывший и действующий генерал", — сказал Пономарев.