Золотарев: Шокин выбрал оптимальный момент для сатисфакции

РИА Новости Украина

Многие поспешили интерпретировать новость о намерении Виктора Шокина через суд добиться свого восстановления в должности Генерального Прокурора как некий "реванш" и "договорняк", отметил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Для объективной оценки этого стоит абстрагироваться от навязываемой нам эпической картины борьбы сил добра и сил зла. Реалии украинской политики имеют мало общего с книгами Толкиена.

Общеизвестный факт, что предоставление 1 млрд. долларов кредита МВФ было обусловлено и отставкой Шокина. Увольнение Генпрокурора произошло под давлением "вашингтонского обкома" в лице Дж. Байдена. В Украине же профессиональные борцы с коррупцией почти полгода трудились над формированием соответствующего информационного фона.

Интересно, что в самой процедуре увольнения Генпрокурора представителей прогрессивной общественности тогда ничуть не смутило ни нарушение регламента, ни "кнопокдавство", ни занос денег в Раду, об этом моменте политической коррупции поведал А.Онищенко. Такая двойная антикоррупционная бухгалтерия, где цель оправдывает средства.

Спустя год ситуация изменилась. Байдена уже нет в Белом Доме, антикоррупционный пафос обернулся пшиком, а самый эффектный Генпрокурор оказался далеко не самым эффективным. Для Шокина это оптимальный момент добиться сатисфакции, это тот момент, когда вчера было рано, а завтра будет поздно…”, – написал Золотарев.