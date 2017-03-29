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    Золотарев: Шокин выбрал оптимальный момент для сатисфакции

    (обновлено: )14110
    Байдена уже нет в Белом Доме, антикоррупционный пафос обернулся пшиком, а самый эффектный Генпрокурор оказался далеко не самым эффективным. Для Шокина это оптимальный момент добиться сатисфакции, считает политолог Андрей Золотарев.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Многие поспешили интерпретировать новость о намерении Виктора Шокина через суд добиться свого восстановления в должности Генерального Прокурора как некий "реванш" и "договорняк", отметил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Для объективной оценки этого стоит абстрагироваться от навязываемой нам эпической картины борьбы сил добра и сил зла. Реалии украинской политики имеют мало общего с книгами Толкиена.

    Общеизвестный факт, что предоставление 1 млрд. долларов кредита МВФ было обусловлено и отставкой Шокина. Увольнение Генпрокурора произошло под давлением "вашингтонского обкома" в лице Дж. Байдена. В Украине же профессиональные борцы с коррупцией почти полгода трудились над формированием соответствующего информационного фона.

    Интересно, что в самой процедуре увольнения Генпрокурора представителей прогрессивной общественности тогда ничуть не смутило ни нарушение регламента, ни "кнопокдавство", ни занос денег в Раду, об этом моменте политической коррупции поведал А.Онищенко. Такая двойная антикоррупционная бухгалтерия, где цель оправдывает средства.

    Спустя год ситуация изменилась. Байдена уже нет в Белом Доме, антикоррупционный пафос обернулся пшиком, а самый эффектный Генпрокурор оказался далеко не самым эффективным. Для Шокина это оптимальный момент добиться сатисфакции, это тот момент, когда вчера было рано, а завтра будет поздно…”, – написал Золотарев.

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