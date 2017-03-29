Шансы Шокина, будущее "Сбербанка", "темники" для депутатов. Мнение Мартыненко

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Экс-руководитель Генеральной прокуратуры Виктор Шокин подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада. Судебное заседание назначено на 10 апреля.

Сбербанк продаст свой дочерний банк в Украине консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная компания из Белоруссии, сообщает кредитная организация.

Заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка неработающий государственный реестр электронных деклараций назвал "взрывоопасной ситуацией".

При этом на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщается, что проводятся технические работы. Второй этап представления электронных деклараций истекает через несколько дней.

Информационные итоги вторника, 28 марта, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Виктор Шокин подал иск в Высший административный суд, в котором просит признать незаконным снятие его с должности. Когда вы прочли эту новость, о чем подумали?

— Мне навеяло воспоминания. В прошлом у нас был человек по имени Святослав Михайлович Пискун, который восстанавливался таким образом в свое время на посту генпрокурора. Он был у нас такой трижды генпрокурор, один раз восстановленный судом. Как минимум, один раз. Не помню относительно второго. Так что опыт уже есть.

То есть несерьезно относиться к этой истории точно не стоит?

— У нас может быть все. Это раз. Конечно, может. А решение суда, как и многие решения, у нас, как известно, политико-правовые. Поэтому будет это или нет, сейчас, например, мне сказать сложно, потому что с правовой точки зрения мне сложно сказать, потому что нужен юрист, насколько там действительно были основания для этого иска.

А с политической этого сказать не может вообще сейчас никто. Потому что, действительно, возникает вопрос, а что у нас с Юрием Витальевичем (Луценко) в таком случае происходит. И разговоры о том, что Юрий Витальевич очень хочет быть премьером, я например, слышал, никаких подтверждений этому нет. Но, тем не менее, такие действительно разговоры ходили.

Но, еще раз говорю, это на самом деле, нужно понимать, что это все перестановки внутри команды президента. Конечно, без него никакие подобные решения приняты быть не могут. А насколько он сейчас в этом заинтересован, мне сказать сложно. И так навскидку я бы сказал, что, скорее, нет, чем да.

Виктор Николаевич Шокин сейчас сам эту игру начинает или это все происходит, условно говоря, по согласованию с президентом?

— То, что президент в курсе, в этом я убежден. Зная Виктора Николаевича, я могу сказать, что, в принципе, такая идея и вообще все эти документы он мог подать сам. А насколько в курсе был Петр Алексеевич, я не знаю. Но инициатива могла идти от самого Шокина. Безусловно.

Мы же помним, что президент выступал, сказал, что я попросил Виктора Шокина уйти в отставку, он это заявление написал, я принимаю. В чем тогда дело?

— Сколько времени уже прошло с тех пор. Все меняется.

Мы помним обстановку, в которой тогда Шокин уходил в отставку. Кто не помнит, напомню. Было очень сильное давление со стороны гражданского общества – раз. И второе – давление со стороны партнеров Украины и очень сильное. Помните, даже ходили слухи, Шокин уходит, и тут же миллиард долларов приходит в Украину. Но с тех пор много чего изменилось.

Изменилось в Вашингтоне. Изменились вообще, в принципе, отношения внутри страны, в том числе и с гражданским обществом. Об этом мы позже, я так понимаю, поговорим. Но, знаете, я все равно не очень допускаю, то есть вероятность, но мне кажется, очень маленькая о том, что он просто вот так вот возьмет судом, суд примет решение, и он вернется.

На самом деле, представить это сложно. Потому что, невзирая на то, что гражданское общество у нас не стало сильнее с тех пор, и его голос не так заметен, но, тем не менее, я себе могу только представить, что будет происходить, если это случится. Что будет твориться вообще вокруг, вокруг здания прокуратуры, в том числе.

Этого не примут, вы полагаете?

— Уверен, что этого не примут.

В парламенте заговорили о том, что депутаты собирают едва ли не списки о потенциальном премьере Луценко. Это все подогревает разговоры о том, что генпрокурор уходит в Кабмин, а Шокин возвращается.

— Да. Вы знаете, я вам скажу так, что у нас БПП как фракция, да и вообще власть предельно демократична и там идут абсолютно демократические процессы. Кто-то говорит неуправляемые… С какой стороны посмотреть.

Поэтому о том, что ходят группы людей и собирают голоса, я в это искренне верю. В то, что им никто не давал команду собирать голоса, они сами это делают, я тоже искренне верю, потому что уже не стоит себе представлять власть всю и, в частности, БПП как абсолютно организованную силу, где каждый знает, что он делает, где каждый выполняет чье-то указание. У нас полная и практически неограниченная демократия.

Стало известно, что планируется продажа украинской "дочки" "Сбербанка". Какая мысль вам пришла в голову?

— Самая первая мысль о том, что все так делают. Если надо уйти, если мешает бренд – с одной стороны, уйти с рынка, с другой стороны, в нем остаться. Конечно, надо поменять одно лицо на другое, лицо неприятное на лицо нейтральное.

Нейтральное?

— А кто такой Гусельников?

Как запоют граждане РФ?

— Во-первых, граждане Великобритании. А то, что они все россияне по сути своей, так у нас еще банки существуют. У нас существует Банк Москвы, у нас существует "Альфа-Банк", где тоже не граждане России, но тоже россияне. А теперь это не государственный банк, теперь там находятся граждане с российскими именами, я бы сказал, российскими, а не русскими и с чужим паспортом.

Теперь возникает вопрос, что с ним делать? Вроде бетонировать дальше смысла нет, а надо разбетонировать, что уже и сделано. Поэтому я слышал историю, что там вообще должен быть украинский человек, зайти на этот банк, один из известных наших людей, но при этом пользуясь деньгами, занятыми в России, и вообще быть как бы не прикрытием, а официально украинским, а де-факто российским. Но эта схема, видимо, не сработала по каким-то причинам, а сработала гораздо проще.

Вот, найдены такие люди. Все понимают, что у них нет никаких планов по развитию банка здесь. Само собой.

Какие перспективы деятельности этого банка?

— Он будет медленно, но это, кстати, хорошо, что медленно, а не быстро, сворачивать свою деятельность.

И тогда без последствий для вкладчиков?

— Совершенно верно. Главное же, чтобы обвала не было. А вот если это будет происходить не быстро, то есть он вернется, в лучшем случае, в то состояние, в котором он начинал.

Я напомню, что когда банк начинал работать и работал долго, там не было никаких денег вкладчиков. Это вообще был корпоративный банк, и мы, честно говоря, когда приходили туда в свое время, давно обслуживать зарплатные проекты, я помню, мы общались с сотрудниками банка, они вообще понятия не имели, что такое зарплатный проект. Мы их учили этому, как зарплаты людям начислять, как зарплаты выдавать, все остальное. То есть это было такое. Таким это будет.

Те, кто эту бурю организовывал вокруг "Сбербанка", те, кто бетонировали, кто стоял за теми, кто бетонировал, именно такого исхода ждали?

— Те, кто бетонировал, была задача забетонировать и не больше. Те, кто стояли, честно, не совсем пока понимаю, кто за ними стоял, потому что, как известно, организовать сейчас бетонирование любого здания нет никаких проблем, это достаточно простое занятие.

Что касается того, кто стоял, у меня понимания этого нет. Говорят, это была кампания по понижению стоимости, но если это так, то тогда шла бы реальная продажа, а не номинальная.

Была идея, мне казалось, кстати говоря, в НБУ многим людям казалось, что это для того, чтобы люди перешли на обслуживание из одного банка в другой. Но это тоже подтверждения не нашло, но отток очень большой и отток, кстати, в "Ощадбанк" основной.

Поэтому, я думаю, пройдет время, узнаем. Сейчас самое главное, мне кажется, это вообще позитивно то, что предотвратили его быстрый распад.

"Украинская Правда" сообщает, что АП разослала темники депутатам БПП, касающиеся аргументации в пользу введения электронного декларирования для антикоррупционных общественных организаций. Вы смотрели эти темники?

— Да, конечно. Это, строго говоря, конечно, не темники. Знаете, не нужно путать грешное с праведным, потому что темники в их классическом понимании, это задачи журналистам, как освещать те или иные события. А это, действительно, не очень хорошая штука была, малозаконная, малопонятная и вообще неправильная.

А это просто, действительно, установки для спикеров, не знаю, АП или БПП, и кто из них это делает, но они действительно дают такие установки спикерам, что говорить на эфирах.

Не выходит ли так, что ничего плохого в этом нет?

— В самом распространении всего этого дела ничего плохого нет. Это совершенно нормальное дело.

На самом деле, еще раз говорю, самая главная проблема была тогда, это было давно, не все уже помнят, лет 13 назад, это то, что именно журналистов заставляли вот это говорить. Это действительно было отвратительно и позорно. А здесь все нормально.

Кстати, я их почитал. Знаете, на самом деле, многое грамотно написано. Действительно, есть с чем, в основном, согласиться. С чем-то не согласиться. К примеру, политики они или не политики, в будущем это жизнь покажет. Может, кто-то и не собирается им быть. Поэтому забрасывать этот тезис, я не думаю, что правильно.

А что касается влияния, которое они оказывают, да, действительно, многие общественные организации оказывают влияние на, прежде всего, кадровый подбор. Потому что, мы знаем, во всех этих номинационных комитетах, во многих, которые определяли кандидатов на госдолжности, присутствуют представители гражданского общества. Голос Столицы Эксперт: борьба США и ЕС за лидерство будет обостряться

Мне кажется, что тут мы путаем, очень часто, несколько вещей. Во-первых, нельзя априори сказать, что каждый гражданский активист на самом деле честный человек. Конечно, нет. Нельзя априори точно так же сказать, что каждый гражданский активист - мерзавец и коррупционер. Нет. И грантоед. Ведь априори никто не бывает плохим или хорошим. Кстати говоря, это же касается и народных депутатов Украины. Как ни хотелось бы их всех считать мерзавцами и подонками, но, поверьте, что они не все такие. Это правда.

Поэтому я бы сказал, активист активисту рознь. При этом многие из них выполняют действительно очень важную социальную функцию, потому что без них, во-первых, мы действительно много чего бы не узнали, без них действительно контроль над расходами бюджетных денег усложнился бы. На самом деле очень много позитивных вещей эти люди делали. Во всяком случае, некоторые из них.

Но при этом не нужно забывать, что, конечно, получив права и возможности, в том числе, и при определении людей, кандидатов на госдолжности, получив возможность влияния на этих людей, конечно, существует риск коррупционных действий. Безусловно. Поэтому единственное, что мне казалось бы, если уже писать закон, конечно, его невозможно написать для плохих людей, а хороших оставить в покое, но более четко определить, а какие именно все-таки активисты имеются в виду, а кто эти люди. То есть, условно говоря, члены общественных советов при министерствах. Да? Да. Они по нынешним условиям оказывают влияние.

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Мы говорим об электронном декларировании, стоит или не стоит общественникам сейчас заполнять электронные декларации? Как с военными тут быть? Также в СМИ появилось сообщение, что сайт электронных деклараций не работает, "лежит" уже неделю.

— Из двух вариантов, что это чей-то коварный замысел, первый вариант, и второй вариант, что у кого-то просто проблемы с руками, я не имею в виду тех, кто подает, а имею в виду тех, кто делал сайт. Априори надо выбирать второй вариант, совет всем. То есть, я думаю, никакого замысла нет, а просто руки у программистов и тех, кто это делал, были с проблемами.

Согласитесь, что, возможно, это был умысел, чтобы руки у тех, кто это делал, были…

— Это еще страшней. Еще раз говорю: не надо так сложно, не усложняйте простые вещи. Знаете, как в анекдоте: если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Конечно, все может быть, конечно, может, это кто-то придумал, но самое вероятное, начинайте с того, что это неработающие руки, они просто не тем занимаются.

Была утверждена и подписана президентом доктрина информационной безопасности. В Мининформполитики уже якобы готов список "антиукраинских" сайтов, которые будут блокироваться. Об этом заявил министр информполитики Юрий Стець. Есть чего бояться, что может плохое случится, может быть, нападение в Украине на свободу слова?

— Свобода слова – это такая хрупкая вещь, которая постоянно ускользает от попыток на нее напасть. Это я вам могу сказать по опыту долгих лет жизни, и ее придушить с трудом может даже тоталитарное общество, и авторитарное общество.

Возьмем Россию. Там все это уже есть, все это происходит, сайты блокируют, все как полагается, ничто не мешает разным технически подкованным людям, применяя программы, так называемые анонимайзеры, смотреть эти сайты на территории РФ. Они запрещают программы анонимайзеры, но их все равно покупают и это процесс очень долгий, увлекательный. Все занимаются, на это выделяются бюджетные деньги и все счастливы, потому что все, кто хочет, тот все смотрит.

Анонимайзер, для понимания, — тот сайт, который скрывает ваш ІР. Процесс очень выгодный, потому что он денежный, конечно, на него много чего можно списывать. Нужно закупить технику, нужно тоже подготовить софты и прочее. Я думаю, что в этом смысле российские товарищи могут помочь, потому что они этот этап прошли и можно съездить в Москву, они расскажут.

А у нас что?

— Я не очень верю, что эта угроза нависла прямо сегодня над свободой слова, потому что, хотелось бы верить, что речь идет о сайтах, прежде всего, сепаратистов.

Интернет-издания там тоже упоминаются…

— Да, но насколько я понимаю, по этим изданиям, которые самые популярные в Украине, все-таки консенсуса у власти нет. Вы же понимаете, что интернет – это такая история, сегодня сайт один, его закрыли, тут же появился другой, третий, четвертый.

Ранее юрист Юрий Кармазин заявил, что указ об увольнении Шокина, с внесенными изменениями президента, противоречит Конституции.

Политтехнолог Екатерина Одарченко подчеркнула в эфире "ГС", что логика подбора ключевых должностных лиц в Украине, в том числе и на должность генпрокурора, связана с интересами финансово-промышленных групп.