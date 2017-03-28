Эксперт: борьба США и ЕС за лидерство будет обостряться

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США закончился тем, что президент США Дональд Трамп написал известный твит, где пожаловался, что Берлин якобы задолжал Вашингтону и всему НАТО "гигантские суммы".

В последние дни в западных СМИ обсуждалась тезис о том, что якобы Трамп подготовил некий документ, где выставил Меркель счет в 375 миллиардов долларов за оборонные услуги для НАТО в течение последних 12 лет. Сначала это обнародовал The Sunday Times. Потом несколько достаточно известных и авторитетных изданий также опубликовали эту информацию.

Официально информацию опровергли. В частности официальный представитель Белого Дома Майкл Шорт назвал этот материал фальшивкой.

Стоит ли ожидать противостояния ЕС и США, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чи дійсно нас може чекати протистояння США та ЄС?

— Я не знаю, чекає чи вже йде дуже тривало. Ми можемо звернутися до до 60-х років, коли це питання під час президентства Джона Кеннеді піднімалося.

Вони створюють реальну конкуренцію, а в подальшому і системне протистояння. Тобто існує багатий навіть історичний матеріал, інтерпретуючи який ми можемо побачити, що системне протистояння ЄС і США – це даність, яку треба вивчати, досліджувати і розуміти.

Дуже багато процесів зараз відбувається в міжнародних відносинах.

Все ж таки ця боротьба за лідерство, яких форм вона може досягти? Це буде просто обмін радикальними політичними заявами або варто очікувати, що сторони намагатимуться впливати на політику одне одного, будуть застосовувати економічні засоби впливу? Я вже не говорю про силові…

— А ви скажіть. А ви можете це сказати, тому що це не обов'язково напряму. Це може бути через певні держави-сателіти, через сфери впливу, там, де відбуваються навіть військові протистояння.

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Якщо ми побачимо за останній час ставлення різних сторін до процесів на Близькому Сході, на Середньому Сході і далі тому подібне, то ми можемо побачити, що далеко, м’яко кажучи, не завжди вони збігаються, часто вони розходяться.

По-перше. З приводу економічного. Торгові договори, певні дискримінаційні заходи з приводу товарів ЄС в США і США в Європі. Проблема в розумінні Великобританії як певного агента впливу США, ставлення до неї. Тобто, знову-таки, сукупність вже актуального, не конспірологічного матеріалу, який дає можливість все ж таки тверезо дивитися на цю проблему. Тому, звичайно, це буде далі розвиватися.

Це ж, пробачте, створення європейської валюти, мультиплікація економіки різних європейських країн у економіку ЄС, створення умов, боротьба за ринки збуту, боротьба за ресурси, сфери впливу.

ЄС – це не просто сукупність країн, це системна сукупність, яка створює зовсім інший рівень і інший потенціал цього економіко-політичного утворення. З часом, звичайно, є певна еволюція систем міжнародних відносин, порядку, який пов'язаний, звичайно, з діями тих чи інших країн, які, знову-таки об’єктивні. Тому що покращуються технології, підвищуються економічний рівень, створюються якісь нові сфери, американці борються з тим.

До речі, це ж ціннісна конкуренція. Європейське суспільство, яким ми так пишаємося, побудовано на конкуренції. Це закладено в їх патерни цивілізаційного життя. По суті, ми стикаємося з тим, що системна конкуренція перетворюється на реальне протистояння за певних умов. От як раз те, що ми зараз бачимо.

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Напомним, политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что новые власти США не будут закрывать глаза на блокаду.

Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от консультации с Меркель зависит, как Трамп будет выходить на встречу с Путиным.