The Washington Post: есть возможность примирить Украину и Россию

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В то время как администрация Трампа с трудом пытается найти для себя опору, на востоке Украины в очередной раз разгорелось противостояние, пишет бывший сотрудник Агентства США по международному развитию Джош Коэн в статье для The Washington Post. "Более 10 тысяч человек были убиты в этом конфликте, а инфраструктура региона сегодня лежит в руинах. И Россия, и Украина остаются связанными условиями заключенного в феврале 2015 года договора "Минск-2", который представляет собой набор мер, формально направленных на то, чтобы проложить дорогу к миру. Однако спустя два года после подписания этот договор не обеспечил окончания войны", — напомнил автор публикации.

"В то время как критики нападают на "Минск-2" за его неясную позицию относительно суверенитета Украины… этот договор содержит большое количество положений, имеющих отношение к окончанию нынешнего конфликта и возвращению границы Украины под контроль Киева. Но есть и такие вещи, которые не вошли в "Минск-2". Речь идет о более широких вопросах геополитической ориентации Украины. Поэтому для того, чтобы раз и навсегда покончить с этим конфликтом, нужно непосредственно заняться решением этих вопросов, и прежде всего вопроса о том, как Россия, Украина и Запад будут взаимодействовать друг с другом", — говорится в сатье.

"Украине больше всего требуется передышка для проведения крайне необходимых экономических и политических реформ, направленных на консолидацию ее молодой демократии и на полный разрыв с ее прошлым — даже если это будет связано с непростыми компромиссами. Вот как может выглядеть подобное реалистичное соглашение", — продолжает Коэн.

"Прежде всего, следует сказать, что любая возможность присоединения Украины к Организации Североатлантического договора (НАТО) должна быть снята с повестки дня. Хотя НАТО на саммите в 2008 году и предложила Украине членство в будущем, реальность такова, что многие страны НАТО в любом случае не будут поддерживать членство Украины в альянсе, да и сам он один раз уже отказал Украине в возможности следовать по пути к членству в этой организации", — полагает американский эксперт.

"Не сложно понять, почему. Как было подчеркнуто в опубликованном в 2016 году докладе Rand Corporation, Россия может захватить Прибалтику в течение трех дней, а с учетом подавляющей военной силы, которую Россия может направить на свой задний двор, трудно представить себе что-то кроме похожего результата в Украине. Если к этому добавить статус России как крупнейшей в мире ядерной державы, то почти невозможно себе представить, что Соединенные Штаты будут связывать себя договором по поводу военной защиты Украины (у европейцев, разумеется, будет еще меньше желания сделать то же самое)", — говорится в публикации.

"Кроме того, даже в самой Украине нет единой позиции относительно членства в НАТО. Опубликованные в прошлом месяце данные опроса, проведенного компанией Gallup, показывают, что украинцы изменили свое отношение к НАТО после 2014 года, и большинство жителей Украины теперь рассматривают НАТО как угрозу, а не как защиту. Более того, Киевский международный институт социологии, занимающийся проведением опросов общественного мнения, обнаружил, что значительное большинство людей как на юге, так и на востоке Украины будут голосовать на референдуме против членства Украины в НАТО, а это означает, что преследование этой цели может подорвать тот значительный прогресс, которого добилась Украина в преодолении существовавших ранее разделений по географическому признаку", — продолжает автор статьи.

"Хотя многие, возможно, будут критиковать отказ Киева от членства в НАТО и называть его умиротворением, с точки зрения самой Украины это будет похвальным проявлением realpolitik. А если исходить из того, что вступление Украины в НАТО в любом случае остается столь нереалистичным, то отказ от членства в Альянсе не будет дорого стоить Украине, потому что это позволит ей в перспективе усилить свои позиции по другим, более фундаментальным вопросам для ее будущего", — полагает Коэн.

"Это подводит нас ко второму ключевому вопросу в любой сделке по прекращению нынешнего серьезного конфликта в Украине: речь идет об отношениях Киева с Европейским Союзом. Если сравнить ситуацию с 2013 годом, когда эта страна была глубоко расколота по этому вопросу, то сегодня большая часть украинцев поддерживают возможное вступление в Европейский Союз и, кроме того, эта страна уже подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом", — напомнил американский эксперт.

"Поэтому в обмен на отказ Киева от членства в НАТО Россия, со своей стороны, должна открыто признать право Украины на то, чтобы добиваться членства в Евросоюзе, а также установления любых невоенных политических или экономических отношений с Брюсселем, которые она может выбрать вместо этого. Подобную пилюлю России будет трудно проглотить. Кремль хочет, чтобы Украина вступила в Евразийский экономический союз, в подчиненное России соглашение о свободной торговле, призванное объединить расположенные по границе России бывшие советские республики", — говорится в публикации.

"Но при отсутствии радикальных сдвигов в украинской политике рассчитывать на подобный вариант не приходится. Украина вынуждена признать реальность того, что касается членства в НАТО, однако настало время и России признать — хочет она того или нет — что Украина решительно настроена на продолжение движения в сторону Европы в политическом и экономическом отношении", — продолжает автор статьи.

"К счастью для России, на горизонте не маячит никакое членство в Евросоюзе для Украины. В то время как оптимистично настроенные украинские лидеры говорят о том, что путь к членству Украины в Евросоюзе займет пять или десять лет, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил подобные вариант, по крайней мере, в ближайшие 20-25 лет. С этой точки зрения, Россия мало что теряет, соглашаясь с тем, что Украина имеет право вступить в Евросоюз", — пишет американский эксперт.

"Третий важный вопрос, который должен рассматриваться при любой сделке, относится к политической структуре Украины. Россия последовательно проталкивает идею относительно "федерализации" Украины, которую Москва определяет как предоставление широких полномочий регионам Украины, включая возможность устанавливать независимые экономические и политические отношения с другими странами. На практике это позволит России оказывать значительное влияние на восточную Украину", — полагает Коэн.

"Не стоит говорить, что на это Киев никогда не пойдет. Однако Украине имеет смысл провести децентрализацию и передать некоторые властные полномочия в регионы — и эту идею поддерживает даже президент Петр Порошенко. Так, например, регионы могли бы получить больший контроль над налогами и расходами, а также возможность напрямую избирать руководителей регионов. Кроме того, имеет смысл предоставить регионам Украины контроль над многими социальными вопросами — такими как образование, язык и культура. Многие европейские страны выбрали для себя похожую модель", — говорится в статье.

"Когда все разнообразные геополитические вопросы будут разрешены, можно будет заняться российско-украинскими экономическими отношениями. Москва и Украина находятся в состоянии обоюдной торговой войны, от которой страдают обе стороны. В конечном итоге, ничто не мешает Украине иметь соглашение о свободной торговле как с Евросоюзом, так и с Россией — при согласии обеих сторон. Хотя в настоящее время существуют некоторые технические барьеры, препятствующие свободной торговле между Россией и Украиной — в основном Москва обеспокоена тем, что Украина может стать задней дверью для компаний Евросоюза, товары которых в противном случае облагались бы пошлинами, — эти вопросы можно будет решить", — пишет автор публикации.

"Последний по счету, но не по значению — это вопрос о Крыме, и здесь меньше всего пространства для компромисса. Судя по всему, нужно будет просто отложить переговоры по Крыму на более поздний срок. Назвать такой вариант элегантным нельзя, но на первое время этого, вероятно, будет достаточно. В конечном итоге, если когда-нибудь произойдет настоящее примирение, то будет найдена какая-то формула совместного суверенитета…", — полагает Коэн.

"Следует сказать, что существует много причин, по которым российско-украинская сделка на основе перечисленных параметров не состоится. Прежде всего, Путина может устроить только послушная Украина, полностью возвращенная на российскую орбиту… Кроме того, после трех лет войны аппетиты украинской стороны по поводу любой сделки на основе компромисса или уступок могут сойти на нет, особенно со стороны не готовых к компромиссам националистических группировок", — продолжает американский эксперт.

"Для преодоления сопротивления с каждой стороны Запад должен предложить им морковку. Россию можно убедить с помощью предложения о прекращении действующих в настоящее время экономических санкций, тогда как Украине следует предложить многомиллиардный и выраженный в долларах "мини-план Маршалла" для восстановления Донбасса", — говорится в статье.

"Киев, в конечном итоге, будет вынужден выбирать между бесконечным конфликтом и несовершенным, но реалистичным решением, позволяющим ему завершить работу по созданию современного демократического и европейского государства. Как сказал однажды Отто фон Бисмарк, "политика — это искусство возможного, достижимого… искусство выбора не лучшего варианта, а того, что следует за ним". Если Москва и Киев будут держать в голове этот афоризм Бисмарка, то российско-украинская сделка, в конечном итоге, вполне может оказаться возможной", — полагает Коэн.