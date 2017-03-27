Шульц пока в пролете. На выборах в немецком Сааре выиграла партия Меркель

Татьяна Фирсова – Берлин, для РИА Новости Украина

Победителем выборов в немецкой федеральной земле Саар, согласно результатам exit poll, становится партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз. Обещанного экспертами резкого усиления позиций Социал-демократической партии Германии после смены лидера ("эффект Шульца") не произошло.

Согласно результатам exit poll, проведенного исследовательской группой "Выборы" (Wahlen), ХДС получает на выборах 40,4% голосов, тогда как СДПГ – "всего лишь" 30,4%. Такой результат с большой степенью вероятности означает приход к власти так называемой "большой коалиции" из ХДС и СДПГ.

"Левые", по данным опроса, получают 12,4%, "Зеленые" в региональный парламент не проходят — им достается около 4,4% голосов. "Альтернатива для Германии", по-видимому, пройдет – опрос прочит ей 5,9% голосов избирателей, пишут РИА Новости.

Социал-демократическая партия Германии и партийный союз Меркель ХДС/ХСС — ведущие политические силы Германии. При этом СДПГ довольно долго и существенно отставала по поддержке от ХДС/ХСС.

Согласно опросам исследовательского института Infratest Dimap, в октябре 2013 года разрыв между ХДС/ХСС и СДПГ составлял около 16% в пользу "христианских демократов". К ноябрю 2016 года разрыв сократился до 11%, а в феврале 2017 года, по данным того же института, социал-демократы обогнали "христианских демократов" — за ХДС/ХСС готовы были голосовать 31% респондентов, а за СДПГ — 32%.

Мартин Шульц переместился из политического Брюсселя, где возглавлял Европарламент, в политический Берлин совсем недавно — в конце января. Наблюдатели рассчитывали, что его кандидатура поможет социал-демократам в Сааре нарастить электорат, но ожидания не оправдались, предполагаемый результат СДПГ будет даже меньше, чем на выборах в ландтаг Саара 2012 года. При этом предполагалось, что СДПГ на выборах выступит наравне с ХДС вследствие успеха Шульца.

"Однозначный успех на этих выборах одержали христианские демократы. Наш результат – это совсем не то, чего мы ожидали", — заявил Шульц в штаб-квартире СДПГ в Берлине в воскресенье, комментируя результаты exit polls.

В парламенте Саара – 51 депутатское кресло, места в настоящий момент распределены следующим образом: у ХДС 19 мандатов, у СДПГ – 18, у "Левых" — 8, у "Пиратов" — 3, а еще 3 кресла занимают парламентарии от "Зеленых".

Если верить результатам exit poll, "Зеленые" в парламент не пройдут. Вместо них там окажется правая "Альтернатива для Германии" — она, по данным опроса, сможет преодолеть барьер в 5% и станет четвертой партией в парламенте Саара.

Саар — это самая маленькая земля в Германии по площади и вторая "с конца" по численности населения (менее 1 миллиона человек) после Бремена.