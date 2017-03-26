Партия Меркель лидирует на региональных выборах в Сааре - exit polls

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На региональных выборах в федеральной земле Саар лидирует Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель. Такие данные exit polls публикует в воскресенье канал N24 после закрытия участков.

Как сообщается, в региональный парламент также проходит "Альтернатива для Германии".

По предварительным данным, ХДС получил 40% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 30%. Далее следуют "Левые" (13%) и "Альтернатива для Германии" (6%).

Саар — самая маленькая земля Германии по площади и вторая "с конца" по численности населения (менее 1 миллиона человек) после Бремена.

По итогам 2012 года в Сааре было сформировано правительство "большой коалиции", то есть в него входят представители ХДС и СДПГ. Премьер-министром региона тогда стала 54-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр от ХДС, которая уже заявила, что хотела бы сохранить "большую коалицию" по итогам нынешних выборов. Вопрос в том, кто станет младшим партнером — в случае победы СДПГ их кандидат в премьеры, 40-летняя вице-премьер Анке Релингер, готова заявить свои права на кресло главы кабинета. Перед выборами не исключалось и создание "красно-красной" коалиции при участии СДПГ и "Левых".

Ранее сообщалось, что бывший секретарь специального административного района Гонконг Кэрри Лам в воскресенье победила на выборах главы администрации Гонконга.