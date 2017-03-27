О чем пишут в мире: санкции Ирана, огромный долг Меркель

РИА Новости Украина

Меркель задолжала. Британское издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве Германии пишет, что президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов, которые Берлин "задолжал" НАТО за оборону. Счет был передан во время закрытых переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе и, по словам одного из министров ФРГ, является "вопиющим".

Власти США в качестве отправного пункта взяли 2002 год, с которого оборонные расходы ФРГ находились ниже установленной для стран НАТО планки в 2% от ВВП, отмечает газета.

"Суть подобных требований заключается в запугивании другой стороны, но канцлер восприняла это спокойно и не намерена давать ответ на подобные провокации", – сообщил министр, чье имя издание не называет.

Трамп 18 марта писал об огромных суммах "долга" Германии по отношению к США и НАТО на своей странице в Twitter. Кроме того, президент США поручил своим сотрудникам провести подобные подсчеты в отношении других стран НАТО, которые не справляются с обязательствами перед альянсом по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.

Эффект Шульца не сработал. В воскресенье в немецкой федеральной земле Саар прошли выборы, победителем которых стала партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз. На втором месте — социал-демократическая партия Германии. Об этом пишут такие западные СМИ, как Welt, Zeit, Bild, Handelsblatt, Telegraph, Times.

Наблюдатели рассчитывали, что смена лидера, которым стал Мартин Шульц, поможет социал-демократам в Сааре нарастить электорат, но ожидания не оправдались. Welt пишет, что "эффект Шульца" не сработал: он пришел, но ничего не изменилось. Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, результаты в земле Саар стали "тормозами для поезда Шульца".

Иран отвечает санкциями на санкции. Мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times) пишут о введении властями Ирана санкций в отношении американских компаний.

МИД Ирана объявил о введении санкций в отношении 15 компаний, которые "оказывают пособничество терроризму". Среди компаний, как пишет издание New York Times, оказались фирмы, занимающиеся производством продуктов оборонной промышленности, в том числе Raytheon, Kahr Arms, Magnum Research, а также израильский подрядчик Elbit, который проводит разработку и модернизацию вооружений.

Шаг иранских властей был осуществлены после того, как США ввели санкции против 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с КНДР, Ираном и Сирией и нарушающих закон США о запрете распространения оружия массового поражения и ракетных технологий.

В то же время председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран рассмотрит законопроект, согласно которому американские военные и ЦРУ будут причислены к террористическим организациям, если Конгресс США сделает подобный шаг в отношении элитных подразделений Ирана – КСИР, отмечает газета.

Аэродром близ города Табка освобожден. Вооруженная коалиция "Демократические силы Сирии" (ДСС) в воскресенье выбила остатки бандформирований террористической группировки "Исламское государство" с территории военного аэродрома вблизи города Табка. Об это пишут западные СМИ, в частности Daily Mail.

Издание отмечает, что на северо-востоке ДСС от Ракки отделяют всего лишь восемь километров. Пресс-атташе ДСС Таляль Село в интервью газете Welt отметил, что город Табка "является линией обороны террористов на западе Ракки" и когда ДСС "захватят город, дорога на Ракку будет свободна". Также по его словам, с приходом к власти президента США Дональда Трампа у ДСС появилась должная поддержка в борьбе с терроризмом.

Ле Пен в Лилле. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в воскресенье выступила на митинге во французском городе Лилль. Об этом сообщают ряд западных СМИ, в том чисел Monde, Figaro, Parisien, Welt, Breitbart News, Sydney Morning Herald.

Как отмечает Figaro, в ходе своего выступления Ле Пен пообещала, что "Франция совершит свое великое возвращение", а "Европейский союз умрет". Также она раскритиковала своих соперников по президентской гонке — экс-министра экономики Эммануэля Макрона и экс-премьера Франсуа Фийона. В частности, Макрона она сравнила с актером Жан-Клодом Ван Даммом.

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Также Ле Пен коснулась темы своей встречи с Владимиром Путиным. В этот момент, пишет Monde, около пяти тысяч присутствующих начали аплодировать. Ле Пен отметила, что встретилась с Путиным, президентами Ливана и Чада — "настоящими государственными деятелями".

В то же время в Лилле прошла акция протеста против выступления главы Нацфронта. Как пишет издание Ouest-France, порядка 450 человек устроили демонстрацию в центре города против приезда Ле Пен.