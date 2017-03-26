Долг ФРГ перед НАТО: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд - СМИ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

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Согласно информации, такую сумму Германия "задолжала" НАТО за оборону.

Счет был передан во время закрытых переговоров в Вашингтоне и, по словам одного из министров Германии, является "вопиющим". Власти США в качестве отправного пункта взяли 2002 год, с которого оборонные расходы ФРГ находились ниже установленной планки в 2% от ВВП, отмечает газета.

"Суть подобных требований заключается в запугивании другой стороны, но канцлер восприняла это спокойно и не намерена давать ответ на подобные провокации", — сообщил министр, чье имя издание не называет.

Ранее Дональд Трамп в выступлении перед конгрессом заявил о поддержке Североатлантического альянса и потребовал от стран альянса выполнять обязательства.

О том, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в сети микроблогов Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Ранее Меркель неоднократно заявляла, что Берлин настроен на выполнение обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

Как пишет издание со ссылкой на дипломатические источники, Трамп поручил своим сотрудникам провести подобные подсчеты в отношении других стран НАТО, которые не справляются с обязательствами перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.