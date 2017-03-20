Трамп и Меркель "прошлись" по Донбассу и Минску

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Владимир Матвеев, аналитик

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 17 марта, в Вашингтоне поблагодарил лидеров Германии и Франции за вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины. Он также заверил главу правительства ФРГ "в приверженности США Североатлантическому союзу", передает Радио Свобода.

Трамп во вступительном слове заявил, что "ценит лидерство" канцлера ФРГ и президента Франции "в урегулировании конфликта в Украине", "где в идеале мы стремимся к мирному решению", сказал он, сообщает сайт Белого дома.

Меркель в свою очередь заявила, что "мне было очень приятно узнать, что администрация США и лично президент привержены Минскому процессу. Нам нужно найти решение этой проблемы", сказала она. "Мы должны найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также нужно улучшать", уточнила канцлер, сообщает сайт Белого дома.

"Минск — хорошая основа, но, к сожалению, мы пока не имеем желаемого прогресса", заявила Меркель. Но "в ближайшие несколько месяцев мы продолжим работу над этим вопросом вместе с нашими экспертами", сообщает сайт Белого дома.

Трамп сказал, что "наиболее важным" для двух стран является необходимость "продолжать работать вместе над тем, чтобы защитить свои народы от радикального исламского терроризма и разгромить ИГ". "Я аплодирую канцлеру Меркель за вклад Германии — и военный, и гражданский – как члена коалиции по борьбе с ИГ", сказал он, сообщает Белый дом.

Относительно иммиграции Меркель позднее сказала, что "внешние границы необходимо защищать на базе общих интересов с соседями".

В ходе обсуждения значения НАТО, Трамп "подтвердил свою решительную поддержку НАТО, также как необходимость для наших союзников по НАТО нести справедливую долю расходов на оборону".

"Многие страны задолжали огромные суммы денег за прошлые годы, и это совершенно несправедливо по отношению к США, — сказал он. — Эти страны должны заплатить то, что задолжали. Во время встречи я поблагодарил канцлера Меркель за обязательство правительства Германии увеличивать расходы на оборону и работать над тем, чтобы взнос составлял, по крайней мере, 2% ВВП", сообщает сайт Белого дома.

В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% от ВВП страны, передает ВВС.

Канцлер со своей стороны выразила удовлетворение тем, что "президент подчеркнул, насколько важным считает НАТО". "Для нас НАТО имеет первостепенное значение", сказала она, подчеркнув, что Берлин готов работать над доведением военных расходов "до 2% к 2024 году".

На сегодняшний день лишь пять из 28 стран, входящих в альянс, тратят на оборону 2 процента от ВВП. Расходы Германии составляют 1,2 процента, США — 3,6 процента, напоминает агентство dpa.

Во время предвыборной кампании Трамп резко критиковал как сам альянс, так и расходы на оборону стран, входящих в НАТО. 20 февраля, завершая свой визит в Европу, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп ожидает от стран НАТО до конца 2017 года "конкретных шагов" по увеличению военных расходов.

Трамп заявил также, что "экономическое партнерство" и "торговая политика" должны быть "справедливыми" и "взаимовыгодными".

Меркель во время встречи с Трампом 17 марта высказалась за безусловное продолжение переговоров о зоне свободной торговли между ЕС И США, так называемом Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP), которое одним из первых своих указов приостановил Трамп.

Выступая на совместной пресс-конференции с американским лидером, глава германского правительства подчеркнула, что об отдельных двухсторонних переговорах между США и ФРГ не может быть и речи, сообщает DW.

В свою очередь президент США, отвечая на вопрос корреспондента агентства dpa, отверг обвинения в изоляционизме в вопросах международной торговли. Трамп подчеркнул, что является сторонником свободной торговли, но выступает за справедливость в торговых отношениях.

"Я не изоляционист, — сказал он. — Я за свободную торговлю. Но я за справедливую торговлю". "С США долгие годы обращались несправедливо и это должно прекратиться", цитирует Трампа DW.

Показательно, что участникам встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в немецком Баден-Бадене 18 марта не удалось договориться о включении в итоговое коммюнике пункта "о сохранении режима свободной торговли и неприятии протекционистских ограничений", передает DW. Представители США воспрепятствовали включению в заявление пункта "об отказе от протекционистских мер и приверженности свободной торговле".

По итогам двухдневной встречи участники приняли лишь заявление о "намерении укреплять роль международной торговли в экономике", пишет AFP.

Как напоминает Радио Свобода, после вступления в должность Трамп неоднократно критиковал Меркель за решение открыть границы для беженцев в 2015 году. В свою очередь глава германского правительства осудила введенный Трампом мораторий на въезд беженцев в США из ряда стран, который позднее был отменен судом.