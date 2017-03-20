Трамп пообещал резко снизить налоги

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал снизить налогообложение на прибыль компаний.

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"Мы опустим (ставку) для компаний до 15-20% с 35-38%", — сказал Трамп в интервью Fox News.

"Это будет крупнейшее сокращение налогов со времен Рейгана, может быть, больше, чем при Рейгане", — добавил Трамп. Рональд Рейган был президентом США в 1981-1989 годах.

Трамп неоднократно обещал налоговую реформу, но пока не обнародовал ее целевые показатели. Республиканцы считают, что снижение налогов уменьшит нагрузку на бизнес и позволит создать новые рабочие места, а потери в собираемости налогов компенсируются за счет роста налогооблагаемой базы. Демократы считают, что снижение налогов сократит доходы бюджета, а также увеличит дефицит и долг.

Ранее фирмы Gallup сообщила, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства.