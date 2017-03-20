наверх
20.03.201701:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Gallup: рейтинг Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (117)

    7201
    По данным последнего доступного опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% - не поддерживают. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным - 45%.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства, сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Первый госбюджет Трампа: сюрпризы и падения

    По данным последнего доступного опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — 45%.

    Трамп отличался низким рейтингом в ходе предвыборной кампании, однако это не помешало ему выиграть в день голосования у Хиллари Клинтон. Хотя Клинтон и получила больше голосов избирателей, двухступенчатая система голосования по отдельным штатам не позволила ей выиграть.

    В первые месяцы президентства тенденция к низкому рейтингу для Трампа сохранилась.

    Ежедневный опрос Gallup включает около 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Транш МВФ. Украине снова придется подождать
    Молоток судьи
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Гривны
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ