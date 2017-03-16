Бортник: по госблокаде Донбасса важно узнать мнение Меркель и Путина

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне антитеррористической операции, сообщили в пресс-службе СНБО со ссылкой на слова секретаря Александра Турчинова по результатам заседания.

Выступая на заседании Совета, президент Порошенко заявил, что партии "Самопомич" и "Батькивщина" ответят за организацию блокады на Донбассе, которую он считает крайне вредной для страны. Также глава государства сказал, что власти страны будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов торговой блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием.

Что будет означать решение СНБО для украинской политики и ее ключевых игроков? В первую очередь, это может вытолкнуть олигарха Рината Ахметова в оппозицию, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, уже появились слухи, что кризис, трения в "Оппозиционном блоке" на фоне происходящего преодолены.

"Конечно, это обострит противостояние, потому что не останется не пострадавших олигархов в этой ситуации. Это с политической точки зрения. Вопрос политический с Садовым и всеми остальными не решен. Это попытка переиграть Садового, Коломойского и всех остальных, кто стоит за этой блокадой, но не договориться с ними. Это противостояние само по себе останется", — сообщил эксперт.

Также решение СНБО ухудшит экономические показатели, соответственно, усилит оппозиционные силы и критическое отношение общества к власти, продолжил политолог: "решение, конечно, обострит внутреннее политическое противостояние, обострит социально-экономическое недовольство — это точно".

Бортник также спрогнозировал, какая участь теперь ждет минский процесс.

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"Это решение противоречит "Минску". Потому что, напомню, там наоборот говорилось о восстановлении социально-экономических связей и восстановлении даже банковской системы. А такое решение… Если блокирование со стороны правых воспринималось как какое-то недоразумение, как слабость власти, то сегодня блокада со стороны государства будет подаваться оппонентами Украины, той же Россией, как прямое, грубое нарушение минских соглашений", — сказал эксперт.

Политолог считает, что с этим связан предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ — на переговоры с Владимиром Путиным.

"Это попытка договориться если не о новом "Минске", то о новых правилах игры в нынешней ситуации", — подытожил Бортник.