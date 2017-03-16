Мир ждет объяснений. Международная реакция на блокаду Донбасса

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Удивили всех

Решение Киева прекратить транспортное сообщение с Донбассом немало удивило европейцев.

По словам главы представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли, решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС. В связи с этим в Евросоюзе ждут от Киева объяснений.

"До сих пор украинская власть в отношении территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решения гуманитарных проблем населения Донбасса, а также способствовал экономической ситуации в Донбассе. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило", - цитирует его "Европейская правда".

Представительство ЕС в Украине попросило Киев предоставить дополнительную информацию о решении СНБО. Сообщается, что эта информация должна быть предоставлена в четверг.

"В ближайшие часы, я думаю, что мы получим информацию от украинской власти и это позволит нашему политическому руководству в Брюсселе сформировать позицию в отношении этого решения", - отметил он.

Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что блокада Донбасса создает сложную ситуацию в энергетической сфере Украины и приведет к закрытию многих предприятий.

Германия против

Резко раскритиковала решение Киева Германия. По словам представителя канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффана Зиберта, "официальная блокада Донбасса отдаляет оккупированные территории".

"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", — заявил он.

Также спикер Меркель добавил, что насильственные акции, которые были этими днями "это последнее, что нужно Украине сейчас".

Осудили в Германии и неофициальную блокаду Донбасса, назвав действия активистов "саботажем". Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит ущерб государству", - написал Мельник.

Реакция России

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение Киева противоречит не только "заявлениям, которые звучали из уст премьера, других ответственных членов украинского руководства", но и "здравому смыслу и человеческой совести".

В свою очередь полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов считает, что Киев нарушает минские соглашения, начиная транспортную блокаду ЛДНР.

По его мнению, соглашения, принятые в Минске два года назад, "содержали четкий план, направленный на цивилизованное урегулирование конфликта, но происходящие сегодня в Киеве события показывают, что ситуация развивается, скорее, в противоположном русле".

"Подобное бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет прежде всего по самой Украине", — заявил Грызлов.

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Как сообщалось, в среду, 15 марта, СНБО заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.