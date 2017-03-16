ЛНР: блокада еще сильнее отдалит Киев от Донбасса

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что блокада Донбасса еще сильнее отдалит самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики от Киева, сообщает РИА Новости.

"С каждым таким выпадом, с каждой такой блокадой, все больше будет Украина от нас отделяться и будет страдать сама же", — сказал Дегтяренко.

Он подчеркнул, что транспортная блокада уже не оказывает влияния на крупные предприятия, а направлена, в первую очередь, на мирных жителей данного региона.

"В первую очередь, блокада Донбасса направлена, к сожалению, против мирных людей. Потому что для большого бизнеса, для крупных предприятий, блокада началась еще два месяца назад, а теперь господин (президент Украины Петр — ред.) Порошенко начинает издеваться над обычными людьми. Когда теперь человек не может попасть к родственникам, которые живут в 10 —20 километрах от него, по большому счету, это издевательство и геноцид народа", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что также блокада повлияет на мелкий и средний бизнес в приграничных районах.

"Мелкий бизнес, средний бизнес также понесет потери. И в первую очередь, украинский. Потому что мы неоднократно заявляли, что на каждый такой выпад со стороны Украины мы мгновенно переориентируемся", — добавил Дегтяренко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.