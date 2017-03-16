Блокада - плохо, но это хорошо. Заседание Кабмина: поговорили, разошлись

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Поговорили о вреде, разошлись

Несмотря на решение Киева полностью прекратить сообщение с Донбассом, премьер Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства заговорил о вреде блокады для Украины и ее выгоде для России.

Премьер вновь заявил, что блокада Донбасса работает на Россию и принесла экономике Украины только вред.

"Мы сами себе мешаем делать правильные шаги на благо государства. Я бы хотел сказать о блокаде, которая происходит несколько месяцев. Блокада принесла только вред. Какая была цель ее инициаторов — освободить заложников. Но мы же знаем, что все механизмы сейчас используются для этого. И мы знаем, что эти решения принимаются только в одном кабинете в Москве — при чем тут блокада? Я уже говорил, и сейчас скажу — эта блокада происходит исключительно в интересах РФ", - подчеркнул он.

Комментируя требования участников блокады, Гройсман отметил, что блокада Донбасса не решит проблему освобождения пленных украинцев, поскольку этот вопрос контролирует РФ.

"Давайте задумаемся над тем, какова публичная цель была у тех, кто инициировал блокаду. Например, освободить всех заложников. Мы знаем, что все механизмы сегодня задействованы для того, чтобы каждый украинский пленник, заложник был освобожден. Но мы знаем, что только в одном кабинете в России принимается это решение. К чему здесь блокада? Заведомо ставя такие задачи или цели, они понимали, что это нереально", — сказал Гройсман.

Продлил чрезвычайные меры

В ходе заседания Кабмин также продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц.

Проект решения членам Кабмина представил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Премьер заверил, что правительство ищет пути стабилизации ситуации. При этом напомнил, что Украина уже свыше 500 дней живет без газа из России. УНИАН Тетерук: такие депутаты, как Парасюк, стране не нужны

"Наша стратегическая цель — обеспечить энергетическую независимость нашего государства. С первого дня мы над этим работаем. Никто не замечает, что мы живем больше 500 дней без единой капли российского газа. Я имею в виду никто не замечает из тех, кто не хочет замечать. Но это есть абсолютный факт. Это инвестиция в нашу энергетическую независимость", - высказался он.

Вспомнил и о Парасюке

Не обошел стороной Гройсман и конфликт, произошедший на днях между нардепом Владимиром Парасюком и полицейскими на блокпосту в Славянске.

Премьер раскритиковал действия Парасюка, заявив, что нардеп не должен прятаться за своим статусом и неприкосновенностью.

"Я смотрел эти пленки, записи, он кричит "Я народный депутат! Я народный депутат!" Тут же оскорбляет, тут же унижает, нарушает закон и тут же кричит "Я народный депутат, не трогайте меня!" Хочу поддержать действия украинских правоохранителей, хочу поблагодарить воинов за то, что обороняете нашу страну, защищаете границу, и полицейских, и Нацгвардии и ВСУ. Хочу сказать, что эти некоторые "неприкасаемые" во многих случаях не стоят ни чести, ни совести, ни тех принципов, которые для вас являются настоящими. Народный депутат, я убежден, должен это делать как пример для других, не прятаться за своими мандатами. Я призываю всех прекратить дестабилизацию", — прокомментировал премьер.

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