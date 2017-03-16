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    Блокада - плохо, но это хорошо. Заседание Кабмина: поговорили, разошлись

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (127)

    (обновлено: )51702
    На 59-й день блокады власти, еще недавно яро ее критиковавшие, решили полностью прекратить сообщение с Донбассом. Тем не менее, на сегодняшнем заседании Кабмина премьер вновь заявил, что блокада Донбасса работает на РФ и приносит только вред.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Поговорили о вреде, разошлись

    Несмотря на решение Киева полностью прекратить сообщение с Донбассом, премьер Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства заговорил о вреде блокады для Украины и ее выгоде для России.

    Премьер вновь заявил, что блокада Донбасса работает на Россию и принесла экономике Украины только вред.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Мы сами себе мешаем делать правильные шаги на благо государства. Я бы хотел сказать о блокаде, которая происходит несколько месяцев. Блокада принесла только вред. Какая была цель ее инициаторов — освободить заложников. Но мы же знаем, что все механизмы сейчас используются для этого. И мы знаем, что эти решения принимаются только в одном кабинете в Москве — при чем тут блокада? Я уже говорил, и сейчас скажу — эта блокада происходит исключительно в интересах РФ", - подчеркнул он. 

    Комментируя требования участников блокады, Гройсман отметил, что блокада Донбасса не решит проблему освобождения пленных украинцев, поскольку этот вопрос контролирует РФ.

    "Давайте задумаемся над тем, какова публичная цель была у тех, кто инициировал блокаду. Например, освободить всех заложников. Мы знаем, что все механизмы сегодня задействованы для того, чтобы каждый украинский пленник, заложник был освобожден. Но мы знаем, что только в одном кабинете в России принимается это решение. К чему здесь блокада? Заведомо ставя такие задачи или цели, они понимали, что это нереально", — сказал Гройсман.

    Продлил чрезвычайные меры

    В ходе заседания Кабмин также продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц.

    Проект решения членам Кабмина представил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

    Премьер заверил, что правительство ищет пути стабилизации ситуации. При этом напомнил, что Украина уже свыше 500 дней живет без газа из России.

    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН
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    "Наша стратегическая цель — обеспечить энергетическую независимость нашего государства. С первого дня мы над этим работаем. Никто не замечает, что мы живем больше 500 дней без единой капли российского газа. Я имею в виду никто не замечает из тех, кто не хочет замечать. Но это есть абсолютный факт. Это инвестиция в нашу энергетическую независимость", - высказался он.

    Вспомнил и о Парасюке

    Не обошел стороной Гройсман и конфликт, произошедший на днях между нардепом Владимиром Парасюком и полицейскими на блокпосту в Славянске.

    Премьер раскритиковал действия Парасюка, заявив, что нардеп не должен прятаться за своим статусом и неприкосновенностью.

    "Я смотрел эти пленки, записи, он кричит "Я народный депутат! Я народный депутат!" Тут же оскорбляет, тут же унижает, нарушает закон и тут же кричит "Я народный депутат, не трогайте меня!" Хочу поддержать действия украинских правоохранителей, хочу поблагодарить воинов за то, что обороняете нашу страну, защищаете границу, и полицейских, и Нацгвардии и ВСУ. Хочу сказать, что эти некоторые "неприкасаемые" во многих случаях не стоят ни чести, ни совести, ни тех принципов, которые для вас являются настоящими. Народный депутат, я убежден, должен это делать как пример для других, не прятаться за своими мандатами. Я призываю всех прекратить дестабилизацию", — прокомментировал премьер.

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